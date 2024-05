Intel Lunar Lake. Zdradzono konkrety na temat wydajności

Niebiescy uchyli rąbka tajemnicy na temat tego co szykują. Mowa o tegorocznych procesorach do laptopów, konsol i komputerów stacjonarnych.

Ten rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie. NVIDIA ma pokazać karty GeForce RTX 5000, Intel szykuje nowe procesory dla urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych, a i AMD ma do dorzucenia swoje pięć groszy. Nie można też nie wspomnieć o Qualcommie, który planuje ofensywę na rynku laptopów.

Ogólna wydajność Intel Lunar Lake ma sięgnąć 100 TOPS

Na nasze szczęście w sieci pojawiły się oficjalne slajdy promocyjne Niebieskich dotyczące rodzin Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake. Zgodnie z nimi w przypadku pierwszej serii wszystko idzie zgodnie z planem - produkcja trwa, a premiera nastąpi w trzecim kwartale 2024. Zaś o Arrow Lake usłyszy więcej podczas Computex 2024.

Intel Lunar Lake to procesory stworzone z myślą o lekkich notebookach, Mini PC oraz konsolach przenośnych. Zobaczymy tutaj nowe architektury takie jak Intel Lion Cove oraz Skymont w przypadku CPU oraz Intel Xe2 dla iGPU. Całość dopełni NPU, czyli układ do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Według zapewnień Amerykanów, Intel Lunar Lake ma być ~1,4x wydajniejszy w Stable Difussion 1.5 w porównaniu do Snapdragon X Elite. Zaś wydajność układu graficznego ma być ~1,5x lepsza niż w przypadku Intel Meteor Lake. Również wydajność per rdzeń ma być większa niż u AMD czy Qualcomma.

Niebiescy chwalą się też energooszczędnością. W przypadku aplikacji Microsoft Teams i konferencji 3x3, mowa podobno o 30% mniejszym poborze mocy niż w AMD Ryzen 7 7840U i o 20% niż w Snapdragon 8cx Gen 3.

A co z Intel Arrow Lake? Tutaj brak informacji na slajdach, trzeba czekać do początku czerwca i targów Computex 2024 na Tajwanie. Wiemy jednak, że samo CPU ma być wydajniejsze, ale dostaniemy słabsze iGPU (rodzina Intel Xe-LPG). To w końcu układy do laptopów gamingowych i komputerów stacjonarnych.

Zobacz: Ten gadżet obniży temperatury Twojego komputera o 15°C

Zobacz: Laptopy z Snapdragonem są martwe, a jeszcze nie miały premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: oprac. własne