Tak wygląda pierwsza konsola z nowym układem Intel Lunar Lake

Przenośne konsole z układami AMD Ryzen Z1 mogą wkrótce zyskać poważnego konkurenta. Już powstają pierwsze modele z procesorami Intel Lunar Lake.

W ostatnich miesiącach rynek przenośnych konsol przeszedł prawdziwy rozkwit. Spora w tym zasługa firmy Valve, która zaprezentowała Steam Decka. W jej ślady szybko poszli inni producenci, w tym ASUS, Lenovo czy też MSI i wydaje się, że kwestią czasu są tylko kolejne modele i nowe generacje tych urządzeń. Jeden z nich powstaje na bazie nowych układów Intel Lunar Lake.

Pierwsza przenośna konsola z Lunar Lake

Nie da się ukryć, że do tej pory rynek przenośnych konsol był w dużej mierze zdominowany przez AMD i ich układy z serii Ryzen Z1. Tak naprawdę jedynym wyjątkiem jest tutaj model MSI Claw, który korzysta z podzespołów Intela i nie wyszedł na tym najlepiej, bo wydajnościowo lekko odstaje od konkurentów. Jednak Niebiescy nie zamierzają odpuszczać i nowa generacja ich procesorów może zachwiać pozycją rywala.

Na zbliżających się targach Computex 2024, które odbędą się na początku czerwca, ma zostać zaprezentowana pierwsza przenośna konsola na bazie układu z serii Intel Lunar Lake. To nowa generacja procesorów, która wchodzi w miejsce serii Meteor Lake. Urządzenie ma oferować aż 10,95-calowy ekran o odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 1920 × 1200 piksel.

Za sprzętem, oznaczonym jako GP10, będzie stała chińska marka Shenzhen Weibu Information Inc. Konsola ma do tego oferować nawet do 64 GB pamięci LPDDR5x i 2 TB miejsca na dysku SSD M.2 NVMe 2280. Nie zabraknie też złącza USB4 typu C, wyjścia na słuchawki mini-jack 3,5 mm, czytnika kart pamięci microSD oraz obsługi WiFi 6.

