Chiny chwalą się nowymi układami. Depczą po piętach Intelowi

Chińczycy chwalą się nowymi procesorami. Te mają oferować wydajność porównywalną z 12. generacją układów Intel Core.

Chiny bardzo mocno stawiają na rozwój własnych technologii, chcąc w ten sposób uniezależnić się od zachodnich produktów. Jednym z segmentów, który bardzo szybko się rozwija, są procesory. Marka Loongson wkrótce ma zaprezentować nowe układy, które będą deptać po piętach Intelowi.

Chiny gonią Intela

Najnowszym układem Loongson jest 8-rdzeniowy model 3A6000, którego pod względem wydajności można porównać do procesorów AMD Ryzen 2. generacji oraz Intel Core 10. generacji. To już pokazuje, jak szybko Chińczycy nadrabiają zaległości względem dwóch głównych producentów CPU w architekturze x86. Jednak na tym ich plany się nie kończą.

Hu Weiwu, szef firmy Loongson, zapowiedział, że ich najnowszy układ, który ma zadebiutować w przyszłym roku, będzie jeszcze szybszy. Na razie są to tylko szacunki, ale ma on przynieść aż 50-procentowy wzrost wydajność względem wspominanego modelu 3A6000. Tym samy, jeśli plan uda się zrealizować, to Chińczycy będą mieli procesory o wydajności zbliżonej do modeli Core 12. generacji.

Co ważne, mowa o modelach z linii Core i5 oraz Core i7, a nie najsłabszych Core i3, jak miało to miejsce do tej pory. To już tylko 2-3 generacje wstecz, stąd stwierdzenie o deptaniu po piętach.

