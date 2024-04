Chiny chwalą się nowymi układami. Wygląda to dobrze

Do gry na rynku wydajnych SSD dołącza nowy gracz. Kolejna chińska firma pokazała swoje kontrolery PCIe 5.0. Specyfikacja wygląda bardzo obiecująco.

Już niedługo na rynku może pojawić się sporo wydajnych SSD. Co i rusz kolejne firmy chwalą się swoimi kontrolerami stworzonymi z myślą o interfejsie PCI Express 5.0. Do grona składającego się z producentów takich jak Phison, InnoGrit i SiliconMotion dołącza właśnie MaxioTek, znany również jako Maxio Technology.

MaxioTek obiecuje wydajność do 14,8 GB/s

Chińczycy zaprezentowali trzy nowe układy, które stworzone zostały z myślą zarówno o segmencie konsumenckim, jak i profesjonalnym. Różnią się one wydajnością i maksymalną pojemnością SSD. Wszystkie z nich oparto jednak na protokole NVMe 2.0 i wyposażono w obsługę korekcji błędów 4K LDPC.

Najciekawiej prezentuje się układ MaxioTek MAP1802 skierowany do SSD na rynek konsumencki. Mowa tutaj o 4-kanałowej konstrukcji wspierającej kości pamięci 4800 MT/s. Maksymalna pojemność ma sięgać do 8 TB.

W przypadku wydajności producent deklaruje do 14,8 GB/s dla odczytu i do 14,4 GB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 3 400 000 IOPS dla odczytu i do 3 500 000 IOPS dla zapisu losowego.

MAP1803 MAP1806 MAP1802 Max. odczyt sekwencyjny 14 GB/s 14,5 GB/s 14,8 GB/s Max. zapis sekwencyjny 13,5 GB/s 14 GB/s 14,4 GB/s Max. odczyt losowy 3,5 miliona IOPS 3,5 miliona IOPS 3,4 miliona IOPS Max. zapis losowy 4,5 miliona IOPS 3,5 miliona IOPS 3,5 miliona IOPS Max. pojemność 64 TB 16 TB 8 TB Liczba kanałów 16 8 4 Max. prędkość NAND 3200 MT/s 3600 MT/s 4800 MT/s

Warto zwrócić uwagę, że Chińczycy pokazali same kontrolery, bez referencyjnych nośników. Dodając do tego datę produkcji - początek 2024 roku, sugeruje to wczesny etap rozwoju. Tym samym pierwsze SSD z układami MaxioTek zobaczymy zapewne dopiero pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

Źródło zdjęć: My Drivers

Źródło tekstu: My Drivers, Tom's Hardware, oprac. własne