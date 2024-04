TSMC wznowiło produkcje. Straty ocenia się na 62 miliony dolarów

Znamy skutki wczorajszego trzęsienia ziemi na Tajwanie. Szacuje się, że TSMC straciło ponad 60 milionów dolarów. Aparatura EUV jest jednak bezpieczna.

Wczoraj, 3 kwietnia 2024, we wczesnych godzinach porannych czasu polskiego we wschodnim Tajwanie miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi. Zależnie od źródeł mówi się o 7,2 lub 7,4 w skali Richtera. Tym samym było to najpotężniejsze takie zdarzenie w tej części globu od 1999 roku.

Produkcja w TSMC wróciła już do 70-80% normy

Jako, że Tajwan jest kluczowy w produkcji układów półprzewodnikowych, opisywane trzęsienie ziemi miało katastrofalny wpływ nie tylko na codzienne życie ludzkie, ale również rynek elektroniki użytkowej. Dzisiaj, kilkadziesiąt godzin po tym zdarzeniu znana jest już szersza skala zniszczeń.

Jak donosi redakcja DigiTimes, TSMC szacuje swoje straty na około 62 miliony dolarów. Obejmuje to zarówno przestój w pracy spowodowany ewakuacją pracowników, jak i zniszczenia w zakładach. Na szczęście najbardziej zaawansowana aparatura EUV jest podobno "cała i zdrowa".

Chociaż brak oficjalnej listy uszkodzeń, to według źródeł zaznajomionych z działalnością firmy, fabryka N3 TSMC w Tainan i inna fabryka w Xinzhu zostały dotknięte następującymi problemami:

Rozległe uszkodzenia krzemowych wafli ( Xinzhu )

) Uszkodzone rurociągi ( Xinzhu )

) Złamane belki (N3)

Złamane kolumny (N3)

Pęknięte ściany laboratoriów badawczo-rozwojowych (N3)

Wydaje się, że kroki podjęte podczas budowy nowoczesnych FABów w większości się opłaciły. TSMC i inne branże, które bardzo ucierpiały w wyniku trzęsień ziemi w 1999 roku, chętnie przyjęły środki zarządzania sejsmicznego. Tak więc budynki są zbudowane tak, aby wytrzymać trzęsienia ziemi.

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż giganci wyszli z tego obronną ręką, to istnieje wiele mniejszych firm, które mogą być narażone na poważniejsze zakłócenia. Fabryki wymagają m.in. stałego i niezawodnego przepływu energii, a także oczyszczonego powietrza, wody i chemikaliów, aby działać płynnie.

