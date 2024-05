ZALMAN prezentuje przeszklonego giganta z wbudowanym ekranem

Jeśli lubisz zaglądać do wnętrza swojego komputera oraz kontrolować parametry procesora i karty graficznej to ZALMAN ma coś właśnie dla Ciebie.

Wygląda na to, że najnowszym trendem na rynku sprzętu komputerowego są obudowy w stylu akwarium. Czyli konstrukcje, które posiadają przedni i boczny panel wykonany z hartowanego szkła, bez elementów montażowych pomiędzy. Pozwala to na dobre wyeksponowanie podzespołów.

ZALMAN dorzuca w zestawie cztery wentylatory ARGB LED

Tego typu obudowy ma w swojej ofercie już chyba każdy większy producent. Tym razem przyszła pora na znanego i lubianego u nas w kraju ZALMANa. Koreańczycy dorzucili jednak kilka dodatków jak np. wbudowany ekran LCD pozwalający na szybkie sprawdzenie temperatur CPU i GPU czy aktualnej godziny.

ZALMAN P50 DS to obudowa o wymiarach 512 x 240 x 480 milimetrów i masie 10,5 kilograma. Wykonano ją ze stali, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. W środku zmieszczą się płyty główne ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 178 milimetrów i karty graficzne o długości do 435 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do dziesięciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na przodzie i dole; trzy 120-milimetrowe na boku oraz jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy cztery mniejsze jednostki z podświetleniem ARGB LED.

Panel I/O znalazł się z przodu, bliżej dolnej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio oraz przyciski Power, Reset i od kontroli podświetlenia.

Producent nie zdradził sugerowanej ceny modelu ZALMAN P50 DS, ale obiecuje, że będzie "przystępnie". Do wyboru ma być biała i czarna wersja kolorystyczna.

