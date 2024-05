Noctua w tarapatach? Thermalright ma nowego Assassina

Mamy dobre wieści dla osób składających ciche i małe zestawy komputerowe. Thermalright przygotował nowe, wydajne chłodzenie procesora bez RGB LED.

Z generacji na generację procesory AMD oraz Intela są coraz wydajniejsze, ale i coraz cieplejsze. Na szczęście w sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie wydajnych układów chłodzenia od firm trzecich. Sprawa się jednak nieco komplikuje, gdy zależy nam na rozwiązaniach małych i cichych - tutaj wybór jest mniejszy.

Thermalright postawiło na stonowaną stylistkę

Wśród liderów wymienia się takie firmy jak Noctua czy be quiet!. Są to jednak przedstawiciele segmentu premium, a więc ich ceny nie należą do najniższych. Na szczęście są też tańsi producenci. A wygląda na to, że Thermalright postanowił zaoferować swoją alternatywą dla kompaktowego modelu Noctua NH-U12A.

Thermalright Burst Assassin 120 EVO DARK to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 156 x 124 x 102 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz zamkniętą, niklowaną podstawą. Całość utrzymana w czerni i bez RGB LED.

Zdecydowano się tutaj na dwa ciche wentylatory 120-milimetrowe z łożyskami FDB, oba pracujące z maksymalną prędkością do 1500 RPM. Pierwszy z nich oferuje wydajność do 66,17 CFM i ciśnienie statyczne do 1,53 mmH 2 O, drugi zaś to do 58 CFM i 1,53 mmH 2 O. Deklarowana kultura pracy to zaledwie 25,6 dB(A).

Opisywany cooler CPU wspiera nowsze i starsze procesory. Na liście obsługiwanych gniazd wymieniono AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x.

Data premiery i sugerowana cena pozostają nieznane, więcej zapewne zostanie zdradzone na targach Computex 2024 w dniach 4 - 7 czerwca. Jednak Thermalright znany jest z wysokiej wydajności i bardzo przystępnych cen. Należy więc zakładać, że i tak będzie tym razem.

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: oprac. własne