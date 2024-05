Tak wygląda najlepsza karta graficzna na rynku. Zrobiło ją MSI

Czy tak wygląda przyszłość topowych kart graficznych? Najnowszy model MSI udowadnia, że tradycyjne układy chłodzenia mogą niedługo odejść do lamusa.

Od targów Computex 2024, czyli największego na świecie wydarzenia w przypadku sprzętu komputerowego, dzieli nas już tylko kilka dni. To właśnie w pierwszym tygodniu czerwca na Tajwanie zbiorą się producenci, dziennikarze i youtuberzy z całego świata by zaprezentować światu technologiczne nowości.

Ma być cicho, chłodno i bardzo wydajnie

I chociaż wydarzenie startuje dopiero 4 czerwca, to już teraz z Tajpej docierają do nas pierwsze informacje. Tym razem wszystko dzięki niemieckiej redakcji Allround-PC, która zauważyła nowość MSI na "Best Choice Awards".

MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM Fuzion to ogromna karta graficzna z hybrydowym układem chłodzenia. Ten 4,5-slotowy olbrzym zamiast klasycznego radiatora posiada blok wodny i zintegrowaną pompkę oraz dwa wentylatory. Jednak sekcja zasilania i VRAM doczekały się tradycyjnych, miedzianych radiatorów.

Rozwiązanie to podobno oferuje o 15% wyższą wydajność niż klasyczna karta graficzna o tych samych rozmiarach, a co najważniejsze w porównaniu do zwykłych układów AiO (All in One) zapewnia większą kompatybilność z obudowami dostępnymi w sprzedaży i nie wymaga dolewania z czasem chłodziwa.

Oczywiście dokładna specyfikacja, data premiery i sugerowana cena pozostają nieznane. Te zapewne zdradzone zostaną dopiero podczas targów Computex 2024. Z dostępnych informacji wiadomo tylko o metalowym backplate, złączu zasilania 12V-2x6 oraz panelu I/O oferującym dwa HDMI i dwa DisplayPort.

Zobacz: ADATA zaskoczy graczy. Na rynek zmierza nowa konsola

Zobacz: MSI jest już gotowe na nowe procesory Intel Arrow Lake

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Allround-PC

Źródło tekstu: Allround-PC, oprac. własne