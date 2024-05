Tani monitor 280 Hz dla graczy? Tak, to możliwe

AOC kolejny raz rozpieszcza graczy. Tym razem Tajwańczycy przygotowali coś dla fanów gier sieciowych. W przystępnej cenie dostajemy porządny monitor.

W przypadku dynamicznych gier online takich Valorant, Counter-Strike 2, League of Legends czy Fortnite każda sekunda jest na wagę złota. Może ona decydować o życiu lub śmierci, przegranym lub wygranym meczu. To właśnie dlatego gracze decydujący się na rozgrywki rankingowe często dopłacają do lepszego sprzętu.

Sugerowana cena w Polsce to 1016 złotych

Szukając porządnego monitora gamingowego jednymi z najważniejszych parametrów jest wysoka częstotliwość odświeżania oraz niski czas reakcji, mało kto patrzy tutaj na rozdzielczość. A tak się składa, że AOC kolejny raz udowadnia, iż jest to w stanie zaoferować w naprawdę przystępnej cenie.

AOC Gaming 27G2ZN3/BK to płaski, 27-calowy monitor na matrycy Fast VA z podświetleniem WLED. Oferuje ona rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania do 280 Hz oraz czas reakcji (GtG) 1 ms. Na uwagę zasługuje też bardzo wysoki kontrast statyczny 4000:1, a dopełnia to typowa jasność 300 cd/m2.

Oczywiście nie mogło zabraknąć technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync, ale AOC chwali się dodatkowo MBR, czyli podświetleniem stroboskopowym, które naśladuje sposób działania monitorów typu CRT i zwiększa wrażenie płynności wyświetlanego obrazu. Obsługiwane są też materiały HDR.

Panel I/O jest dość standardowy - dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 i złącze słuchawkowe. Brak tutaj HUBa USB czy wbudowanych głośników. Mamy jednak pełną kontrolę nad wysokością, pochyleniem i obrotem ekranu. Łącznie z funkcja Pivot czy wsparciem standardu montażowego VESA 100.

AOC Gaming 27G2ZN3/BK trafił już do sprzedaży. Sugerowana cena w Polsce to 1016 złotych, co czyni go jednym z najtańszych nowych monitorów 280 Hz na naszym rynku.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne