Zapomnij o kacu. Naukowcy opracowali przełomowy środek

Naukowcy opracowali innowacyjny żel na bazie białka, który jest w stanie rozłożyć alkohol w przewodzie pokarmowym. Co najważniejsze, nie jest szkodliwy dla organizmu.

Problem z alkoholem polega na tym, że większość przedostaje się do krwiobiegu bezpośrednio przez błonę śluzową żołądka i jelit. Konsekwencje są tego dość nieprzyjemne - nawet niewielkie ilości alkoholu osłabiają zdolność koncentracji i reagowania, zwiększając ryzyko wypadków.

Nie trzeba też nikomu przypominać, że regularne picie dużych ilości alkoholu jest szkodliwe dla zdrowia, a częstymi konsekwencjami nadużywania tego trunku są: choroby wątroby, zapalenie przewodu pokarmowego oraz nowotwory. Dane statystyczne biją na alarm - według Światowej Organizacji Zdrowia, z powodu alkoholu co roku umiera około 3 miliony ludzi.

Dlaczego opracowanie żelu jest takie ważne

Naukowcy z ETH w Zurychu opracowali całkowicie jadalny żel białkowy, który rozklada alkohol w przewodzie pokarmowym. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Nature Nanotechnology" i wykazało, że żel jest w stanie skutecznie i szybko przekształcić alkohol w nieszkodliwy kwas octowy, zanim jeszcze dostanie się do krwiobiegu. Zapobiega on zatem rozwinięciu się szkodliwych i odurzających skutków po wypiciu alkoholu.

Żel przesuwa rozkład alkoholu z wątroby do przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do alkoholu metabolizowanego w wątrobie, jako produkt pośredni nie powstaje szkodliwy aldehyd octowy

- wyjaśnia znaczenie odkrycia profesor Raffaele Mezzenga z Laboratorium Materiałów Żywności i Miękkich ETH w Zurychu

Stosowanie żelu ograniczy szkody zdrowotne

Żel będzie można przyjmować doustnie przed lub w trakcie picia alkoholu, aby zapobiec wzrostowi poziomu alkoholu we krwi, a tym samym uszkodzeniu organizmu przez aldehyd octowy. Co go różni od innych środków, obecnych na rynku? Żel jako jedyny zwalcza nie tylko objawy szkodliwego spożycia alkoholu, ale także jego przyczyny.

Żel skuteczny tylko pod jednym warunkiem

Żel wykazuje swoje działanie tylko wtedy, kiedy alkohol znajduje się jeszcze w przewodzie pokarmowym. Kiedy przedostanie się do krwiobiegu, na taki żel jest już za późno.

Składniki żelu: żelazo, serwatka i złoto

Do wytworzenia żelu wykorzystano zwyczajne białka serwatkowe. Gotowano je przez kilka godzin, tak aby wytworzyły się włókna. Po dodaniu soli i wody, utworzył się żel. Następnie, dodano żelazo, by jeszcze skuteczniej reagował z alkoholem. Niewątpliwie, największą zaletą żelu jest to, że może długo działać, gdyż jest on trawiony bardzo powoli.

Patent w oczekiwaniu

Naukowcy właśnie złożyli wniosek na opatentowanie żelu. `Zanim zostanie wprowadzony w obieg, będzie potrzebował kilku testów klinicznych. Naukowcy są jednak głęboko przekonani, że ten ostatni etap zakończy się pełnym sukcesem. Nic, tylko czekać.

Zobacz: Nie wypiła ani kropli, a kaca ma rekordowego. Oto oszustwo "na wódkę"

Zobacz: Piłeś? Twój smartfon cię zdradzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: View Apart / Shutterstock

Źródło tekstu: technologynetworks.com