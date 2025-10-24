Aplikacje

Czary-mary na Instagramie. Nowa funkcja aplikacji robi wrażenie

Edytor Stories na Instagramie zapewnia teraz szybki dostęp do narzędzi edycji AI serwisu Meta. Teraz twoje stories mają szanse stać się naprawdę wyjątkowe. Wystarczy, że wypowiesz kilka słów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czary-mary na Instagramie. Nowa funkcja aplikacji robi wrażenie

Kliknij nową ikonę Restyle - zobacz, co się zdarzy

Nowa ikona Restyle niczym magiczna różdżka rodem z bajki Disneya, sprawi że Meta AI pomoże nadać twoim stories wyjątkowego charakteru. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Na czym polega nowość?

Meta zintegrowała swoje narzędzia do edycji obrazów i wideo oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio z Instagram Stories. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G06 Power 4/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G06 Power 4/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
-100 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Purpurowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Purpurowy
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Advertisement

W ten oto sposób, dodając narzędzia do edytora Stories, Meta uczyniła je bardziej przystępnymi i intuicyjnymi w obsłudze. Będziemy je mieć pod ręką, co oznacza, że prędzej czy później skusimy się, aby z nich skorzystać. Do tej pory narzędzia edycyjne AI były dostępne wyłącznie za pośrednictwem chatbota Meta AI. 

Sam szef Instagrama, Adam Mosseri, ogłosił to w komunikacie, wyjaśniając że od teraz użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do narzędzi za pośrednictwem nowej opcji Restyle bezpośrednio z poziomu Instagram Stories.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

Wystarczy kilka słów, a stories zmieni się nie do poznania

Funkcja ta umożliwia użytkownikom dodawanie, usuwanie lub zmienianie obrazów za pomocą monitu tekstowego. Jeśli chodzi o filmy, to użytkownicy także mają możliwość transformacji strojów lub zastosowania efektów stylistycznych. Ustawienia te oferuje "Zmiana stylu". Warto wypróbować i przekonać się na własne oczy, czy końcowy efekt spełnia oczekiwania. 

To nie koniec ulepszeń. Instagram wprowadził też naklejkę "Dodaj swoje", dzięki której użytkownicy będą mogli udostępniać swoje zmiany innym osobom. 

Image
telepolis
Instagram Stories Instagram nowości Instagram aktualizacja Instagram zdjęcia sztuczna inteligencja instagram zmiany w instagram
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com