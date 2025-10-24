Czary-mary na Instagramie. Nowa funkcja aplikacji robi wrażenie

Kliknij nową ikonę Restyle - zobacz, co się zdarzy

Nowa ikona Restyle niczym magiczna różdżka rodem z bajki Disneya, sprawi że Meta AI pomoże nadać twoim stories wyjątkowego charakteru.

Na czym polega nowość?

Meta zintegrowała swoje narzędzia do edycji obrazów i wideo oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio z Instagram Stories.

W ten oto sposób, dodając narzędzia do edytora Stories, Meta uczyniła je bardziej przystępnymi i intuicyjnymi w obsłudze. Będziemy je mieć pod ręką, co oznacza, że prędzej czy później skusimy się, aby z nich skorzystać. Do tej pory narzędzia edycyjne AI były dostępne wyłącznie za pośrednictwem chatbota Meta AI.

Sam szef Instagrama, Adam Mosseri, ogłosił to w komunikacie, wyjaśniając że od teraz użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do narzędzi za pośrednictwem nowej opcji Restyle bezpośrednio z poziomu Instagram Stories.

Wystarczy kilka słów, a stories zmieni się nie do poznania

Funkcja ta umożliwia użytkownikom dodawanie, usuwanie lub zmienianie obrazów za pomocą monitu tekstowego. Jeśli chodzi o filmy, to użytkownicy także mają możliwość transformacji strojów lub zastosowania efektów stylistycznych. Ustawienia te oferuje "Zmiana stylu". Warto wypróbować i przekonać się na własne oczy, czy końcowy efekt spełnia oczekiwania.