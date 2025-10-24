Czary-mary na Instagramie. Nowa funkcja aplikacji robi wrażenie
Edytor Stories na Instagramie zapewnia teraz szybki dostęp do narzędzi edycji AI serwisu Meta. Teraz twoje stories mają szanse stać się naprawdę wyjątkowe. Wystarczy, że wypowiesz kilka słów.
Kliknij nową ikonę Restyle - zobacz, co się zdarzy
Nowa ikona Restyle niczym magiczna różdżka rodem z bajki Disneya, sprawi że Meta AI pomoże nadać twoim stories wyjątkowego charakteru.
Na czym polega nowość?
Meta zintegrowała swoje narzędzia do edycji obrazów i wideo oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio z Instagram Stories.
W ten oto sposób, dodając narzędzia do edytora Stories, Meta uczyniła je bardziej przystępnymi i intuicyjnymi w obsłudze. Będziemy je mieć pod ręką, co oznacza, że prędzej czy później skusimy się, aby z nich skorzystać. Do tej pory narzędzia edycyjne AI były dostępne wyłącznie za pośrednictwem chatbota Meta AI.
Sam szef Instagrama, Adam Mosseri, ogłosił to w komunikacie, wyjaśniając że od teraz użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do narzędzi za pośrednictwem nowej opcji Restyle bezpośrednio z poziomu Instagram Stories.
Wystarczy kilka słów, a stories zmieni się nie do poznania
Funkcja ta umożliwia użytkownikom dodawanie, usuwanie lub zmienianie obrazów za pomocą monitu tekstowego. Jeśli chodzi o filmy, to użytkownicy także mają możliwość transformacji strojów lub zastosowania efektów stylistycznych. Ustawienia te oferuje "Zmiana stylu". Warto wypróbować i przekonać się na własne oczy, czy końcowy efekt spełnia oczekiwania.
To nie koniec ulepszeń. Instagram wprowadził też naklejkę "Dodaj swoje", dzięki której użytkownicy będą mogli udostępniać swoje zmiany innym osobom.