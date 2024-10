OpenAI na celowniku. Sztuczna inteligencja jest niebezpieczna

Po TSMC przyszła pora na noblistów. Sam Altman stojący na czele giganta jakim jest OpenAI nie budzi sympatii wśród ludzi związanych z nowymi technologiami.

OpenAI to amerykańska organizacja badawcza założona w 2015 roku, która skupia się na rozwoju sztucznej inteligencji. Znana jest między innymi za sprawą dużych modeli językowych (LLM) z grupy GPT, ale również rozwiązań zamieniających tekst na obraz jak DALL-E czy tekst na wideo - Sora.

W OpenAI pozostało już tylko trzech współzałożycieli

Amerykanie wytyczają kierunek na rynku AI, a część specjalistów twierdzi, że ich rozwiązania wyprzedzają o generację lub dwie propozycje konkurencji. Świetnym tego przykładem może być ChatGPT. Nie wszyscy jednak podzielają ten optymizm i zgadzają się z kierunkiem obranym przez aktualnego CEO firmy.

Geoffrey E. Hinton i John J. Hopfield to badacze, którzy otrzymali Nagrodę Nobla za wkład w rozwój sztucznej inteligencji. Ich technologia jest wykorzystywana przez wielu gigantów w branży, w tym Google. Krytykują oni jednak podejście Sama Altmana, prezesa w OpenAI, który agresywnie skupia się na generowaniu zysków.

Coraz większy nacisk kładziony na komercjalizację spycha kwestie bezpieczeństwa AI na dalszy plan. To właśnie to było podobno głównym powodem chwilowego odsunięcia Altamana z roli CEO w zeszłym roku. Stoi to w sprzeczności z założeniami firmy, dla której etyka była kiedyś wyjątkowo ważna. Wielu starszych pracowników odeszło z powodu tych zmian, a obecnie w OpenAI pozostało już tylko trzech współzałożycieli.

Wskazuje to wyraźnie, że Hinton nie jest osamotniony w swojej niechęci do aktualnego podejścia Sama Altmana. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że OpenAI odniosło wielki sukces i bardzo szybko zbudowało dużą bazę użytkowników. Ale biorąc pod uwagę wyjątkowo szybkie tempo rozwoju sztucznej inteligencji i pozycję lidera, na kierownictwie firmy spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Zobacz: AMD Navi 44 z nowymi szczegółami. Układ będzie mały

Zobacz: TSMC z rekordowymi zyskami. Wszystko dzięki Apple i Samsungowi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne