TSMC z rekordowymi zyskami. Wszystko dzięki Apple i Samsungowi

Wygląda na to, że TSMC zwiększy tylko dystans dzielący ich od konkurencji. Nawet koreańskie firmy wolą korzystać z tajwańskich zakładów produkcyjnych.

Na rynku producentów półprzewodników dostępne jest przynajmniej kilkadziesiąt firm z różnych zakątków świata. Liderów można jednak policzyć na placach jednej ręki - Samsung, Intel oraz TSMC. Niekwestionowanym królem są Tajwańczycy, oferujący najnowsze litografie i największe mocne przerobowe.

Koreańczycy odwracają się od Samsunga

Z usług TSMC korzystają wszyscy giganci w branży - Apple, AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek oraz wiele innych. I nie zapowiada się na to, by miało się to zmieniać. Najnowszy raport sugeruje, że tajwański gigant osiągnie 40% wzrost w trzecim kwartale 2024 roku.

The Korea Times powołując się na 22 różnych analityków podaje, że szacowany zysk netto Q3 2024 dla TSMC ma wynosić około 9,27 miliarda dolarów, czyli równowartość ponad 38 miliardów złotych. Dla porównania w tym samym okresie rok temu było to około 6,54 miliarda dolarów. Różnica jest więc ogromna.

Jako główne powody wskazuje się zwiększenie zamówień w związku w wyścigiem na rynku sztucznej inteligencji oraz wzmożone zainteresowanie najnowszymi procesami produkcji takimi jak TSMC N3E, czyli litografią klasy 3 nm. Na masową skalę i z dobrym uzyskiem nie oferuje jej ani Samsung, ani Intel. Mówi się nawet, że część koreańskich firm zrezygnowała z usług rodzimego giganta na rzecz Tajwańczyków.

W przyszłym roku powinniśmy zobaczyć pierwsze układy na bazie bardziej zaawansowanego TSMC N3P, korzystać ma z tego procesu m.in. Apple M5, A19 i A19 Pro. Analitycy nie przewidują szerokiego zastosowania litografii 2 nm w najbliższym czasie, głównie ze względu na bardzo wysokie ceny produkcji w tym standardzie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Korea Times, oprac. własne