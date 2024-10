Intel się wygadał. Niebiescy planują nowego potwora

Amerykański gigant na rynku nowych technologii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W ramach serii Intel Core Ultra 200S planowany jest kolejny model.

W ubiegłym tygodniu zaprezentowane zostały oficjalnie procesory Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych. Przynoszą one nie tylko zupełnie nowe architektury jak Lion Cove czy Skymont, ale również korzystają z litografii od TSMC. Nasze pełne omówienie zmian dostępne jest TUTAJ.

Różnica w wydajności powinna być widoczna, ale nie ogromna

Na start Niebiescy planują pięć różnych modeli - Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K(F) oraz Core Ultra 5 245K(F). Jak same nazwy wskazują są to najwydajniejsze, ale i najdroższe modele z odblokowanymi mnożnikami. Pojawił się jednak sygnał, że Amerykanie szykują jeszcze jeden, mocniejszy CPU.

Na oficjalnej stronie internetowej giganta z USA wymieniony został model Intel Core Ultra 9 295K, niestety bez żadnych szczegółów. Część osób uważa, że będzie to odpowiednik takich modeli jak Intel Core i9-14900KS. Czyli wyselekcjonowane jednostki z fabrycznie podbitym taktowaniem.

Wtedy, opierając się na tym jak wyglądało to w przeszłości, Intel Core Ultra 9 295K powinien oferować 24 rdzenie i 24 wątki z taktowaniem do 5,9 GHz. Konfiguracja rdzeni (8P+16E) czy pamięć podręczna pozostałaby bez zmian względem Intel Core Ultra 9 285K. Jednak TDP podniesiono by ze 125 do 130 W.

Oczywiście w grę wchodzi jeszcze jedna, mniej ciekawa możliwość - literówka. Na tej samej stronie wymieniany jest model Intel Core Ultra 7 265KF oraz Ultra 5 245K, ale nie Ultra 9 285K. Tym samym może to być po prostu czynnik ludzki i zwykła pomyłka.

Zakładając jednak, że Intel Core Ultra 9 295K trafi na rynek to i tak nie zobaczymy go w tym roku. Zarówno Intel Core i9-13900KS, jak i Core i9-14900KS pojawiły się w sprzedaży dopiero po kilku miesiącach od premiery podstawowych modeli. Nic nie sugeruje by teraz miało być inaczej.

Zobacz: Układy NVIDIA Blackwell wyprzedane. I to na najbliższe 12 miesięcy

Zobacz: AMD Ryzen 7 9800X3D. Poznaliśmy specyfikację i datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: momomo_us@Twitter, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne