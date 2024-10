AMD Ryzen 7 9800X3D. Poznaliśmy specyfikację i datę premiery

Wygląd na to, że tym razem procesory AMD z pamięcią 3D V-Cache pojawią się dużo szybciej. Do ich premiery został już podobno niecały miesiąc.

Konsumenckie procesory AMD Ryzen 9000 debiutowały na rynku w sierpniu tego roku. Niestety, nie zostały one ciepło przyjęte. Mimo, że jest to pierwsza generacja korzystająca z architektury Zen5, to skok wydajności okazał się niewielki. Zarówno w porównaniu do układów AMD Ryzen 7000, jak i rozwiązań konkurencji.

Premiera planowana jest na 1-5 listopada 2024

Jednak gracze pokładają jeszcze nadzieje w Czerwonych, a wszystko dzięki nadciągającej serii AMD Ryzen 9000X3D. Ma ona ponownie zaoferować pamięć podręczną typu 3D V-Cache. A już poprzednie generacje udowodniły, jak duże jest jej znaczenie dla wydajności w grach.

Zrzut z programu testowego Cinebench zdradza, że AMD Ryzen 7 9800X3D ma oferować 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem 4,7 GHz bazowo i do 5,2 GHz w trybie Turbo. Oprócz tego szykowane są wydajniejsze, ale i droższe modele AMD Ryzen 9 9950X3D (16R/32W) oraz AMD Ryzen 9 9900X3D (12R/24W).

Pracownik chińskiego oddziału AMD opublikował na platformie społecznościowej bilibili informację (już usuniętą), że seria AMD Ryzen 9000X3D ma pojawić się w terminie 1-5 listopada 2024. To bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że na układy Ryzen 7000X3D czekaliśmy około pół roku.

Procesory AMD Ryzen 9000X3D nadal mają korzystać z gniazda AMD AM5, a więc nie będzie konieczności wymiany płyt głównych. Potrzebna będzie co najwyżej aktualizacja BIOSu.

