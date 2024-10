Omówienie Intel Core Ultra 200S. Pełna specyfikacja, wydajność i ceny

Pora zapiąć pasy, bowiem Intel pokazał swoje nowe procesory dla komputerów stacjonarnych. Wygląda na to, że warto było czekać. Dostajemy tutaj lekki skok wydajności przy znacznie lepszej energooszczędności i niższych temperaturach.

Procesory Intel Core 14. generacji debiutowały na rynku w październiku 2023 roku. Była to bardziej ewolucja, aniżeli rewolucja. Układy okazały się bowiem bliźniaczo podobne do poprzedników, a główną różnicą były taktowania. Jedynie wybrane modele Intel Core i7 dostały więcej rdzeni niż wcześniej.

Intel Core Ultra 200S to nawet o 50% niższy pobór mocy

To właśnie dlatego entuzjaści tak wyczekiwali rodziny Intel Arrow Lake-S. Na szczęście to koniec plotek i domysłów, bowiem właśnie dzisiaj Niebiescy oficjalnie prezentują nowe procesory. Zdradzona została pełna specyfikacja, sugerowane ceny, wydajność oraz możliwości nowej platformy.

Intel Core Ultra 200S to konstrukcja modułowa, oferująca kafelek obliczeniowy w litografii TSMC N3B (3 nm), sekcje iGPU w procesie N5P (5 nm) oraz układy SoC oraz I/O wytworzone w N6 (6 nm). Całość połączona z wykorzystaniem technologii Foveros 3D na podstawie wyprodukowanej w zakładach Intela.

Dostajemy tutaj również całkowicie nowe architektury jak Intel Lion Cove dla dużych, wysokowydajnych rdzeni oraz Intel Skymont dla małych, energooszczędnych. W przypadku układu graficznego brak rewolucji - to nadal Intel Alchemist, a NPU to rozwiązanie 3. generacji, to samo co w mobilnych procesorach Meteor Lake.

Warto zwrócić uwagę na zmianę budowy wewnętrznej. Tym razem klastry rdzeni typu E przeplatane są przez rdzenie typu P. Wcześniej wszystkie rdzenie E były zgrupowane. Ma to pozwolić na zmniejszenie tzw. "hotspotów", czyli lepsze odprowadzanie ciepła. Przełożyło się to również na dostępność pamięci cache L3.

Nie można oczywiście zapomnieć o porzuceniu technologii Hyper-Threading, czyli "wirtualnych wątków", która towarzyszyła nam od lat. Zabraknie również obsługi pamięci RAM DDR4, ale w zamian dostajemy wsparcie dla dużo wydajniejszych modułów DDR5. Według specyfikacji mowa o 6400 MT/s, ale na prezentacji zapewniono nas, że tzw. "sweet spot" to 8000 MT/s. Wspierane będą jednak również szybsze pamięci CUDIMM.

Na koniec zostaje nam zmiana gniazda - żegnamy socket LGA 1700, który towarzyszył nam przez trzy ostatnie generacje. A jego miejsce zastąpi LGA 1851. Oczywiście oznacza to konieczność wymiany płyt głównych, ale producenci są już gotowi ze swoimi topowymi platformami z chipsetami Intel Z890.

Na start Intel przygotował pięć różnych procesorów z serii -K oraz -KF. Są to odblokowane układy skierowane do entuzjastów, pozwalające na podkręcanie. Maksymalnie mowa o 24 rdzeniach i 24 wątkach, minimalnie zaś o 14 rdzeniach i 14 wątkach. Sugerowane ceny są identyczne do Intel Raptor Lake Refresh.

A co z wydajnością? I tutaj zaczyna robić się ciekawie. Ogólnie Intel chwali się poprawą o 9% dużych rdzeni typu P i o 32% dla małych rdzeni typu E. Jednak w grach Intel Core Ultra 9 285K ma oferować podobną moc obliczeniową co Intel Core i9-14900K czy AMD Ryen 9 9950X. Zależnie od tytułu raz jest lepiej, raz gorzej.

Atutem Intel Arrow Lake-S jest obniżenie poboru mocy. W porównaniu do poprzedniej generacji to nawet -42% w programie Cinebench 2024 czy -58% podczas wideokonferencji. W grach potrafi to być "tylko" -34 W (Black Myth: Wukong), ale również aż -165 W (Warhammer 40 000: Space Marine 2). Oczywiście ma to przełożenie na temperatury - z tym samych chłodzeniem Intel Core Ultra 9 285K jest nawet o 17°C chłodniejszy.

A co z cenami? Tutaj zaskoczenia brak - MSRP zasadniczo pokrywa się z Intel Core 14. generacji. Biorąc pod uwagę aktualny kurs USD oraz dodając polski VAT, najtańsza propozycja (Intel Core Ultra 5 245KF) powinna kosztować u nas około 1429 złotych, najdroższa zaś (Intel Core Ultra 9 285K) około 2859 złotych.

Intel Core Ultra 9 285K (24R/24W, do 5,7 GHz) - 589 USD, czyli około 2859 PLN;

(24R/24W, do 5,7 GHz) - 589 USD, czyli około 2859 PLN; Intel Core Ultra 7 265K (20R/20W, do 5,5 GHz) - 394 USD, czyli około 1909 PLN;

(20R/20W, do 5,5 GHz) - 394 USD, czyli około 1909 PLN; Intel Core Ultra 7 265KF (20R/20W, do 5,5 GHz) - 379 USD, czyli około 1835 PLN;

(20R/20W, do 5,5 GHz) - 379 USD, czyli około 1835 PLN; Intel Core Ultra 5 245K (14R/14W, do 5,2 GHz) - 309 USD, czyli około 1499 PLN;

(14R/14W, do 5,2 GHz) - 309 USD, czyli około 1499 PLN; Intel Core Ultra 5 245KF (14R/14W, do 5,2 GHz) - 294 USD, czyli około 1429 PLN;

Debiut w sklepach planowany jest na 24 października, wtedy też pojawią się pierwsze niezależne recenzje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem odpowiednich testów nie zabraknie również na Telepolis.

