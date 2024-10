Układy NVIDIA Blackwell wyprzedane. I to na najbliższe 12 miesięcy

NVIDIA ma powody do świętowania. Ich najnowsze układy cieszą się tak dużym powodzeniem, że kupowane są już nie na sztuki, a na całe kontenery.

NVIDIA jest aktualnie drugą najwyżej wycenianą firmą na świecie, przegrywając tylko z Apple. Zieloni osiągnęli to wszystko dzięki swoim akceleratorom AI, które są najwydajniejszymi rozwiązaniami na rynku. Korzystają z nich tacy giganci jak Amazon, Google, Meta (Facebook), Oracle, OpenAI i wielu innych.

Wkraczamy w nową erę gigantycznych centrów danych

Oczywiście szał na sztuczną inteligencję nie zwalnia, a wręcz przeciwnie. To właśnie dlatego NVIDIA opracowała jeszcze wydajniejsze rozwiązanie - rodzinę Blackwell. Wygląda jednak na to, że jest ona wyprzedana na najbliższe 12 miesięcy. Mowa o wszystkich modelach - B100, B200 oraz GB200.

Informacja pochodzi ta od analityków branżowych z Morgan Stanley, którzy powołują się na spotkanie NVIDII z inwestorami. Podobno o ile generacja Hopper zamawiana była w dziesiątkach tysięcy, tak Blackwell sprzedawała się od razu już w setkach tysięcy. Akceleratory kupowano dosłownie na kontenery.

Skąd ta zmiana? Liczba układów, które może zaoferować NVIDIA jest ograniczona. A nikt nie chce zostać w tyle w wyścigu na rynku AI. Zwłaszcza, gdy akceleratory Intela i AMD są słabsze. Głównym hamulcem jest TSMC, które daje z siebie wszystko, ale nie ma już więcej linii produkcyjnych z najnowszą litografią.

Oczywiście NVIDIA ma powód do świętowania, bowiem oznacza to dla nich stały napływ gotówki. Zwłaszcza, gdy popyt przewyższa podaż. Oficjalnie wkraczamy w erę, gdzie centra danych przekroczą milion układów obliczeniowych. Problemem może być tylko ich zasilenie, ale Oracle i Microsoft rozważają już po sięgnięcie po własne reaktory jądrowe, na co zgodę udzieliły im organy regulujące w USA.

