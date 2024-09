Technologiczni giganci widzą potencjał w reaktorach jądrowych

Szał na sztuczną inteligencję nie zwalnia nawet na chwilę, a to oznacza ciągle rosnący pobór mocy. Rozwiązaniem mają być reaktory jądrowe.

Oracle uzyskało pozwolenia na budowę trzech małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Podczas ostatniego spotkania dotyczącego wyników finansowych, firma zapowiedziała, że planuje wykorzystać je do zasilenia centrum danych AI o planowanej mocy co najmniej jednego gigawata.

Microsoft również rozważa zasilanie reaktorami jąrowymi

SMR to rozwiązanie podobne do tych używanych na okrętach podwodnych i lotniskowcach. Nie muszą one być dostosowane do specyficznych potrzeb konkretnego okrętu, co obniża koszty produkcji. Modułowa budowa sprawia, że są teoretycznie tańsze w eksploatacji niż tradycyjne, pełnowymiarowe elektrownie jądrowe.

Oczywiście zezwolenie na budowę nie jest tożsame z pozwoleniem na eksploatację i będzie zależeć od mieszkańców regionu, w którym Oracle planuje postawić swoje reaktory. Lokalizacja wciąż pozostaje nieznana. Elektrownie jądrowe wśród wielu osób budzą obawy, zwłaszcza po katastrofach w Czarnobylu i Fukushimie.

Mimo to Oracle dąży do realizacji projektu. Firma ma już 162 centra danych w różnych fazach budowy na całym świecie. Największe z nich charakteryzuje się poborem mocy na poziomie 800 megawatów i zawiera klastry składające się z akceleratorów od NVIDII do trenowania zaawansowanych modeli AI.

Rachunki za prąd są jednym z największych kosztów utrzymania serwerowni, tuż obok ceny samych akceleratorów. To właśnie dlatego firmy sięgają po niestandardowe źródła energii. Microsoft również rozważa użycie reaktorów jądrowych. Zakłada się jednak, że pierwsze centra z SMR pojawią się na początku 2030 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock / TonyV3112

Źródło tekstu: The Register, oprac. własne