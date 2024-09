Chiny prężą muskuły. Nowy sprzęt porównywany jest do NVIDII

Lada moment na rynek trafią kolejne karty graficzne zaprojektowane i wyprodukowane w Chinach. Tym razem mowa o propozycji firmy Loongson.

Loongson Technology to chińska firma założona w 2010 roku, która specjalizuje się w procesorach i kartach graficznych. Tworzą oni w pełni autorskie konstrukcje, niezwiązane z AMD, Intelem czy NVIDIĄ. Ich układy pozostawiają jednak wiele do życzenia i wykorzystywane są głównie przez tamtejsze instytucje państwowe.

Nowy konkurent na rynku kart graficznych? Nie na Zachodzie

Najnowszym modelem GPU ma być Loongson 9A2000 i jak podają chińskie redakcje, jest on od 8 do 10 razy wydajniejszy niż Longsoon 9A1000. Będzie to konkurent dla lepiej znanego nam NVIDIA GeForce RTX 2080 z 2018 roku, czyli wbrew pozorom wciąż bardzo dobrej karty graficznej do grania w Full HD.

Loongson 9A2000 i 9A1000 będą ze sobą koegzystowały na rynku, jako że stworzono je z myślą o różnych odbiorcach. Ma to pozwolić na kolejne zmniejszenie zależności od zachodnich rozwiązań. Słabsza z kart trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, w jej przypadku mowa o wydajności leciwego Radeona RX 550.

Oczywiście chińscy dziennikarze nie mogli się powstrzymać podczas Q&A z dyrektorem generalnym Loongson, Hu Weiwu, i pojawiło się pytanie: "Czy Loongson 9A2000 pozwoli na granie w Black Myth: Wukong?". Odpowiedź była wymijająca, bowiem nie padło potwierdzenie, a zdanie "wydajność powinna być wystarczająca". Sugeruje to, że największym problemem będą niedopracowane sterowniki.

Na chwilę obecną brak szczegółów o dacie premiery, co więcej Longsoon nie planuje dystrybucji poza Chinami. Nie ma jednak w tym dużej straty dla zachodnich odbiorców, a ewentualni entuzjaści będą mogli ściągnąć ją z pomocą pośredników i platform takich jak Taobao. Chociaż raczej nie będzie to opłacalne.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: IT Home, oprac. własne