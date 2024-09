AMD cichaczem wprowadziło nową kartę graficzną

AMD przygotowało ciekawy układ graficzny, ale wcale się nim nie chwali. Został ukradkiem dodany na stronie bez oficjalnej prezentacji.

Entuzjaści komputerowi wyczekują już nowych generacji kart graficznych takich jak AMD Radeon RX 8000, NVIDIA GeForce RTX 5000 czy Intel ARC Battlemage. Mają one w końcu przynieść znaczny skok wydajności w grach i programach oraz lepszą obsługę coraz popularniejszego raytracingu.

Nowe GPU AMD wygrywa z GeForce RTX 4070 Laptop

Wygląda jednak na to, że zgodnie z ostatnimi plotkami Czerwoni nie mają zamiaru się śpieszyć. Co prawda wprowadzili oni właśnie cichaczem nowy układ na rynek, ale mowa o rozwiązaniu z rodziny AMD Radeon RX 7000, korzystającym jeszcze z architektury RDNA3.

AMD Radeon RX 7800M to układ mobilny stworzony z myślą o laptopach. Mamy tutaj do czynienia z 60 jednostkami CU oraz 12 GB pamięci GDRR6 18 Gbps na 192-bitowej szynie danych. Taktowanie wynosi do 2145 MHz, a pobór mocy nie przekracza 180 W.

Specyfikacja jest więc zbliżona do Radeona RX 7800 XT dla komputerów stacjonarnych. Ograniczono jednak przepustowość szyny danych oraz zmniejszono pamięć Infinity Cache z 64 do 48 MB. Tak czy siak będzie to świetne uzupełnienie oferty, pozwalające wstrzelenie się między GeForce RTX 4070 Laptop, a RTX 4080 Laptop.

Niestety brak oficjalnej prezentacji, a tylko dodanie samej specyfikacji na stronie internetowej sugeruje, że czeka nas sytuacja podobna do Radeona RX 7900M. Układ do tej pory dostępny jest na rynku w bardzo małych ilościach w ekstremalnie ograniczonej liczbie produktów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, Forbes

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne