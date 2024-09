AMD szykuje konferencję. Pokazane zostanie sporo nowości

AMD przechodzi do ofensywy. Po rynku konsumenckim przyszła pora na rozwiązania profesjonalne. Zobaczymy je za równy miesiąc, podczas Advancing AI 2024.

Szaleństwo na sztuczną inteligencję trwa w najlepsze i nie wygląda na to by miało przemijać. Mowa o gałęzi rynku wartej setki miliardów dolarów, gdzie dominuje NVIDIA. To właśnie AI pozwoliło zostać Zielonym jedną z najwyżej wycenianych firm na świecie. Obecnie mowa o 3. pozycji z kwotą 2,624 biliona dolarów.

Nadciąga AMD EPYC Turin i AMD Instinct MI325X

Oczywiście konkurencja taka jak AMD czy Intel również marzy o zyskach ze sztucznej inteligencji. I wygląda na to, że Czerwoni mają ambitne plany. Dowodem na to jest zapowiedziana właśnie konferencja.

Advancing AI 2024 odbędzie się 10 października o godzinie 15:00 czasu polskiego, a transmisja będzie dostępna zarówno na stronie AMD, jak i na YouTube. Wystąpi na niej dyrektor generalna i przewodnicząca zarządu AMD, dr Lisa Su, razem z innymi dyrektorami firmy i partnerami.

Wydarzenie rozpocznie się od aktualnej analizy rynku AI, ale później będzie mowa o nowych rozwiązaniach. Między innymi układach AMD EPYC 5. generacji oraz akceleratorach AMD Instinct MI325X. Chociaż nie ma jeszcze potwierdzenia, to plotkuje się również o procesorach AMD Ryzen AI 300 PRO.

A co ze zwykłymi użytkownikami, a nie segmentem serwerowym i profesjonalnym? Nowe produkty na rynek konsumencki zobaczymy zapewne dopiero na targach CES 2025 w Las Vegas (USA) na początku stycznia. To właśnie wtedy powinniśmy dostać przystępne cenowo układy APU z serii AMD Kraken Point.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne