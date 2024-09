Corsair kusi nowymi zasilaczami. To solidne propozycje

Szukasz mocnego i cichego zasilacza o wysokiej sprawności? Zależy Ci na długiej gwarancji? W takim razie odświeżona oferta firmy Corsair jest właśnie dla Ciebie.

Corsair to amerykański gigant na rynku sprzętu komputerowego działający od 1994 roku. W ich ofercie znajdziemy m.in. obudowy, SSD, moduły RAM, monitory, wentylatory, chłodzenia procesora, myszki, słuchawki, klawiatury, podkładki, fotele i biurka, gotowe zestawy komputerowe oraz wiele więcej.

Corsair udziela aż 10 lat gwarancji

Amerykanie postanowili odświeżyć swoje najbardziej udane zasilacze komputerowe, czyli serię RMx. Od teraz zgodna jest ona ze standardem ATX 3.1 oraz wyposażona w złącze 12V-2X6. To ulepszona wersja 12VHPWR przewidziana dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 i nowszych.

Na rynek trafiają w pełni modularne zasilacze Corsair RMx o mocy 750, 850 i 1000 W. Wszystkie z nich korzystają z konstrukcji na bazie pojedynczej linii +12V i japońskich kondensatorów. Mogą się one pochwalić sprawnością do 91% potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Gold, wszystko to w obudowie 150 x 86 x 160 mm.

Wnętrze chłodzone jest przez cichy, 140-milimetrowy wentylator wyposażony w siedem łopatek i łożysko FDB. Oferuje on tryb pracy półpasywnej, ale ciekawostką jest możliwość ręcznej kontroli obrotów z pomocą fizycznego potencjometru umieszczonego z tyłu obudowy.

Nowe zasilacze trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny w Polsce to 669 złotych za wersję 750 W, 729 złotych za model 850 W i 909 złotych za wariant 1000 W. Wszystkie z nich oferują 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne