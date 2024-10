Denuvo jest szkodliwe. Potwierdzają to nowe badania

Jak wygląda obecnie piractwo w grach? Czy DRM faktycznie się opłaca? Co sądzą o nim gracze i jaki ma wpływ na sprzedaż gier?

Denuvo to popularne zabezpieczenie antypirackie dla gier wideo, które debiutowało na rynku w 2014 roku. Od tamtej pory przeszło bardzo długą drogę i obecnie stanowi jedno z najlepszych tego typu rozwiązań na rynku. Jest bardzo trudne do złamania, potrafi do dosłownie garstka osób na całym świecie.

Kluczowe są 3 pierwsze miesiące od premiery

William M. Volckmann II z amerykańskiego University of North Carolina przeprowadził badanie, mające na celu analizę między piractwem, a sprzedażą gier. Jego wyniki wskazują, że szybkie złamanie Denuvo oznacza spadek przychodów średnio o 20% dla wydawcy gier.

Co ciekawe ta sama analizuje sugeruje, że długoterminowa implementacja DRM jest szkodliwa. Po pierwsze złamanie zabezpieczeń po pierwszych 3 miesiącach od premiery lub dobrowolne usunięcie Denuvo ma minimalny lub wręcz zerowy wpływ na utratę przychodów.

Dodatkowo gracze nie ufają Denuvo, twierdząc, że ma negatywny wpływ na wydajność. Oczywiście twórcy zabezpieczenia są innego zdania. William M. Volckmann II sugeruje więc, że zdejmowanie DRM mogłoby być gestem dobrej woli ze strony wydawców, które pozwalało by pokazać, że wydajność pozostaje taka sama.

Amerykański uczony próbował również ustalić jakie czynniki decydują o tym, czy dany tytuł znajdzie się na celowniku osób zajmujących łamaniem zabezpieczeń. Wnioski były jednak niejednoznaczne i trudno nawet wskazać na popularność danej serii - część głośnych hitów nadal pozostaje niezłamana.

Pozostaje liczyć, że wydawcy zauważą badania Volckmanna i zaczną częściej samemu usuwać Denuvo ze swoich gier po okresie 12 tygodni. Zwłaszcza, że zabezpieczenie to jest czasami kupowane w formie licencyjnej, a wiec jego długie użytkowanie to dodatkowy koszt dla firmy, przenoszony oczywiście na graczy.

