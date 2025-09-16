Czekają nas lepiej wyglądające filmy? Nadciąga AV2

Alliance for Open Media (AOMedia) poinformowało, że nowy kodek AV2 ma zadebiutować oficjalnie do końca tego roku. To ważna informacja, bowiem do tej pory doniesienia o nim pojawiały się tylko w formie wzmianek w łatkach dla Linuksa. Warto też zaznaczyć, że wszystkie nowoczesne architektury GPU posiadają wsparcie dla poprzednika, czyli AV1.

Od debiutu do wdrożenia przez gigantów jak YouTube jest długa droga

AV2 również będzie udostępniany na zasadach royalty-free, co odróżnia go od standardu VVC (H.226) wymagającego opłat licencyjnych. Według AOMedia nowy kodek zapewni lepszą kompresję niż AV1 oraz wprowadzi usprawnienia pod kątem obsługi AR/VR, transmisji wieloprogramowych w trybie podzielonego ekranu i materiałów HDR.

Niestety nie pokazano na razie publicznej specyfikacji, a kodek nie został udostępniony do wczesnych testów. Co prawda w sieci pojawiają się już pierwsze wrażenia, ale dotyczą one AVM (AOM Vide Model), czyli narzędzia do testowania zmian, a nie źródła finalnych wersji.