Windows z dużą nowością. Zaoszczędzisz pieniądze

Windows 11 doczekał się kilku nowości. Te co prawda są na razie tylko w wersji Insider Preview, ale to kwestia czasu, zanim trafią do pełnej wersji systemu.

Microsoft systematycznie rozwija system Windows 11. Chociaż ma on nieco ponad rok, to doczekał się już wielu zmian i nowości. Można wręcz odnieść wrażenie, że początkowo został on udostępniony w wersji beta, a dopiero teraz jest naprawdę zmieniany pod to, jak powinien wyglądać od początku. W nowej aktualizacji wersji Insider Preview firma z Redmond przygotowała kilka ciekawych nowości.

Nowości w Windows 11

W kanale deweloperskim Microsoft udostępnił nową wersję systemu Windows 11. Ta oznaczona jest jako Insider Preview Build 25247 i wprowadza kilka nowości, które w niedalekiej przyszłości powinny pojawić się w pełnej wersji systemu, z którego korzystają zwykli użytkownicy. To między innymi:

Rekomendacje zarządzania energią — system operacyjny będzie sugerował zmianę ustawień zarządzania energią, aby wydłużyć czas działania bez konieczności ładowania oraz zmniejszyć zużycie energii. Będzie to dotyczyć między innym czasu, po jakim będzie wygaszany ekran, wyłączane będą urządzenia USB czy usypiany system.

Nowy Menedżer zadań — o tych nowościach pisałem już jakiś czas temu. Nowy Menedżer zadań pozwala wyszukiwać procesy po ich nazwach, wydawcach oraz numerach ID. Poza tym możliwe będzie ustawienie skórki (jasna lub ciemna) niezależnie od ustawień systemu.

— o tych nowościach pisałem już jakiś czas temu. Nowy Menedżer zadań pozwala wyszukiwać procesy po ich nazwach, wydawcach oraz numerach ID. Poza tym możliwe będzie ustawienie skórki (jasna lub ciemna) niezależnie od ustawień systemu. Chmura — Windows 11 będzie w ustawieniach konta pokazywał stan chmury OneDrive (zajęte i wolne miejsce).

Windows 11 będzie w ustawieniach konta pokazywał stan chmury OneDrive (zajęte i wolne miejsce). Sugerowane akcje — po skopiowaniu tekstu pojawiają się sugerowane akcje, np. wyszukanie frazy w Internecie.

po skopiowaniu tekstu pojawiają się sugerowane akcje, np. wyszukanie frazy w Internecie. Zegar — system pozwoli na pokazywanie sekund na zegarze w rogu paska zadań.

— system pozwoli na pokazywanie sekund na zegarze w rogu paska zadań. Start Menu — system pokaże rekomendowane strony internetowe w Menu Start. Na szczęście da się to wyłączyć.

— system pokaże rekomendowane strony internetowe w Menu Start. Na szczęście da się to wyłączyć. Efekty Access Studio — dostęp do efektów Access Studio z poziomu szybkich ustawień.

Microsoftu uprzedza, że pewne funkcje (np. rekomendowane strony internetowe w Menu Start) będą dostępne tylko dla niektórych użytkowników, którzy zainstalują Windows 11 Insider Preview Build 25247.

