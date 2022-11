Windows z ogromnym ułatwieniem. Dziwne, że dopiero teraz

Windows 11 wprowadza duże ułatwienie dla każdego użytkownika systemu. Aż dziw, że okienka Microsoftu, nawet te wcześniejsze wersje, nie mają tego od dawna.

Na pewno każdy z Was kiedyś włączał w Windowsie Menadżera Zadań, aby ubić proces, który przestał odpowiadać. W takim wypadku konieczne jest poszukanie go na liście, co przy kilkuset procesach może być zadaniem karkołomnym. Jednak Windows 11 doczekał się nowości, która znacząco to ułatwi. Dziwię się, że dopiero teraz.

Windows 11 z nowym menedżerem zadań

Microsoft ogłosił, że testuje nową wersję menedżera zadań z Windowsie 11. Ten dostępny jest w systemie operacyjny w wersji Windows 11 Insider build 22623.891. Wprowadza on małą, ale kluczową nowość, która powinna być dużym ułatwieniem dla wszystkich użytkowników, którzy zaglądają do tego okna. Od teraz menedżer zadań pozwoli łatwo wyszukiwać procesy po nazwach oraz ich ID (PID — process ID).

Jest to przydatna funkcja, jeśli chcesz wyróżnić proces lub grupę procesów i chcesz podjąć działanie lub po prostu monitorować wydajność filtrowanych procesów.

- pisze Microsoft.

Czasami znalezienie odpowiedniego procesu w menedżerze zadań bywa naprawdę trudne. Czysty Windows 11 ma ich ponad 100, a po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych programów łatwo dojść do poziomu nawet 200 czy 300. Proste okno wyszukiwania, aktywowane również kombinacją klawiszy Alt+F, znacząco to ułatwi. Szkoda, że tego typu nowość szykowana jest dla Windowsa 11. Mam nadzieję, że Microsoft pomyśli o tym samym dla Windowsa 10.

