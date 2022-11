Windows 11 wyświetla reklamy w coraz bardziej nietypowych miejscach

Windows 11 od jakiegoś czasu potrafi wyświetlać reklamy. Te najczęściej pojawiają się w menu start, ale można je też zaobserwować w eksploratorze plików. Jednak tym razem Microsoft poszedł o krok dalej i materiały promocyjne zaczyna wyświetlać w kolejnym, trochę nietypowym miejscu.

Nowość została zauważona przez użytkownika Twittera o pseudonimie Albacore. W jego przypadku system operacyjny zaczął wyświetlać reklamy na liście opcji wysuwanych po kliknięciu ikony konta w menu start. Oprócz opcji zmiany konta, zablokowania komputera oraz wylogowania pojawiły się także dodatkowe opcje, jak np. reklama usługi OneDrive czy też propozycja zalogowania się na konto Microsoft.

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well 😔 pic.twitter.com/ZXjdv44Byn