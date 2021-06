Windows 11 - sprawdź czy Twój komputer spełnia wymagania systemu

Jesteśmy już po pierwszej, oficjalnej prezentacji Windowsa 11. Microsoft obiecał sporo, ale okazuje się, że nie każdy będzie w stanie z tych nowości skorzystać. System ma wyższe wymagania niż poprzednik. Jakie konkretnie?

Windows 11 został oficjalnie zaprezentowany. Nowości jest dużo, spośród których na pierwszy plan wysuwa się obsługa aplikacji z Androida czy też nowe funkcje dla graczy, włącznie z Auto HDR. Microsoft, co było do przewidzenia, ujawnił, że aktualizacja do nowych okienek będzie darmowa dla posiadaczy Windowsa 10. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie w stanie zainstalować nowy system operacyjny. Ten będzie miał większe wymagania niż poprzednik.

Windows 11 - wymagania systemowe

Oficjalne wymagania sprzętowe dla Windowsa 11 prezentują się następująco:

Procesor: 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub procesor zgodny ze standardem System on a Chip (SoC)

Pamięć RAM: 4 GB

Miejsce na dysku: 64 GB lub więcej

Oprogramowanie układowe: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

Moduł TPM: Mikroukład Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0

Karta graficzna: Zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0

Wyświetlacz: Wyświetlacz High Definition (720p) o przekątnej większej niż 9 cali, 8 bitów na kanał koloru

Połączenie z Internetem i konta Microsoft: Do ukończenia konfiguracji urządzenia z systemem Windows 11 Home przy pierwszym użyciu wymagane są połączenie z Internetem oraz konto Microsoft.

Wydawałoby się, że to niewiele, ale w praktyce część komputerów, które nie miały problemów z obsługą Windowsa 10, nie poradzi sobie z "jedenastką". Z powodu konieczności obsługi DirectX 12 i WDDM 2.0 z listy wypadają starsze laptopy ze zintegrowanymi GPU. Nie sposób też nie zauważyć, że Microsoft w ogóle nie wspomina o wersji 32-bitowej. No i wreszcie Windows 11 potrzebuje aż dwa razy więcej miejsca na dysku niż Windows 10. Wszyscy posiadacze dysków SSD o pojemności 64 GB mają problem.

Windows 11 - jak sprawdzić, czy komputer go obsłuży?

Jest jednak prosty sposób, aby sprawdzić, czy Wasz komputer poradzi sobie z Windowsem 11. Microsoft przygotował niewielką aplikację, którą wystarczy pobrać z oficjalnej strony amerykańskiej firmy i zainstalować. Uprzedzam jednak, że może Was spotkać niemiła niespodzianka. Mój desktop z Ryzenem 5 3600XT, 16 GB pamięci RAM i RTX-em 3070 podobno nie spełnia wymagań Windowsa 11. To między innymi dlatego, że konieczne jest włączenie Secure Boot w BIOS. Nie każdy komputer ma też moduł TPM 2.0, co może być sporym problemem dla niektórych osób.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft