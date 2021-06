Windows 11 zaskakuje wydajnością. Jest szybszy niż Windows 10

Windows 11 w dużym stopniu będzie bazował na Windowsie 10. Z tego powodu może się wydawać, że przyniesie przede wszystkim zmiany wizualne. W rzeczywistości może przynieść spore usprawnienia dla nowych, hybrydowych procesorów AMD oraz Intela.

Windows 11 nadchodzi wielkimi krokami. Oficjalnie powinien zostać zaprezentowany już w najbliższy czwartek, czyli 24 czerwca o godzinie 17:00 czasu polskiego. Nie jest wielką tajemnicą, że w dużej mierze nowe okienka będą bazować na poprzedniej wersji, czyli Windowsie 10. Jednak w rzeczywistości Microsoft mógł przygotować więcej nowości, niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Świadczą o tym wyniki testów wydajności, które udało się przeprowadzić pewnemu YouTuberowi. Teraz wyciekły kolejne testy z wykorzystaniem procesora hybrydowego i również są bardzo obiecujące.

Windows 11 szybszy niż Windows 10

Serwis Hot Hardware przeprowadził testy Windowsa 11 z wykorzystaniem Samsunga Galaxy Book S. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i5-L16G7, który jest pierwszym układem hybrydowym w ofercie Niebieskich. Jest on wyposażony w jeden wydajny rdzeń i cztery słabsze, które zapewniają mniejsze zużycie energii. Nie jest to może szczególnie wydajna jednostka, ale pokazuje, że Windows 11 może przynieść sporo korzyści pod kątem wydajności. Laptop uzyskał lepsze wyniki w testach GeekBench 5, Cinebench R23 oraz PCMark 10. Różnice wynoszą od kilku do nawet kilkunastu procent, więc trudno mówić o błędzie pomiarowym.

Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że Windows 11 przystosowany jest do nowych procesorów Intela oraz AMD. Obie firmy szykują układy hybrydowe. W przypadku Niebieskich premiera planowana jest jeszcze na ten rok. Z drugiej strony wspominany YouTuber - Ben Anonymous - również przeprowadził podobne testy z wykorzystaniem bardziej tradycyjnego procesora Intel Core i7-10875H. W nich Windows 11 również wypada lepiej, więc to może kwestia samego systemu i nie ma co do tego mieszać hybrydowych procesorów. Tak czy siak nowy system Microsoftu zapowiada się niezwykle obiecująco!

Źródło zdjęć: Microsoft, HotHardware

Źródło tekstu: HotHardware