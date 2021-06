Windows 11 ze zintegrowanym Game Passem i trybem Auto HDR

Windows 11 przyniesie sporo nowości specjalnie dla graczy. System zostanie zintegrowany z usługą Game Pass, a gry skorzystają z trybu Auto HDR.

Podczas prezentacji Windowsa 11 Microsoft nie zapomniał o graczach, dla których przygotował całą listę nowości. Jedną z nich będzie tryb Auto HDR, znany z konsol Xbox Series X|S. Z jego pomocą starszego gry bez natywnej obsługi trybu HDR będą mogły wykorzystać potencjał szerokiego zakresu dynamiki nowoczesnych wyświetlaczy. Funkcja ta będzie obsługiwana przez wszystkie tytuły korzystające z co najmniej DirectX 11 i nie będzie wymagała żadnej dodatkowej ingerencji ze strony gracza oraz developerów.

Kolejną nowością znaną z najnowszej generacji konsol będzie wsparcie dla technologii DirectStorage. Pozwoli ona przekazywać zasoby z dysku bezpośrednio do układu graficznego, z pominięciem procesora. W teorii pozwoli to wyeliminować wąskie gardło i umożliwić osiąganie na PC błyskawicznych czasów ładowania, tak jak ma to miejsce na Xbox Series X|S czy PlayStation 5. Funkcja ta będzie jednak wymagała kompatybilnego sprzętu oraz sterowników.

Wreszcie nie wolno zapominać o Xbox Game Pass for PC, który w Windows 11 zostanie zintegrowany bezpośrednio z systemem. W ten sposób nowa wersja systemu stała się kolejnym elementem strategii Microsoftu, mającej na celu przyciągnięcie jak największej liczby graczy do swojej popularnej usługi.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft