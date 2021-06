Windows 11 sprawi, że z tabletów wreszcie będzie się dało korzystać

Windows 11 przyniesie szereg usprawnień, dzięki którym korzystanie z systemu w trybie dotykowym stanie się o wiele wygodniejsze.

Microsoft od dawna próbuje nas przekonać, że Windows jest świetnym systemem nie tylko dla tradycyjnych komputerów, ale i tabletów. Nie zawsze próby te kończyły się tak spektakularną porażką, jak w przypadku Windowsa 8, ale nie oszukujmy się - korzystanie z interfejsu dotykowego w aktualnej wersji "Okienek" nadal pozostawia wiele do życzenia. Wygląda jednak na to, że Windows 11 ma szansę to zmienić.

W nowej wersji systemu otrzymamy szereg usprawnień, dzięki którym obsługa trybu tabletu ma być o wiele wygodniejsza. Rozmiary poszczególnych elementów interfejsu mają zostać dostosowane, tak aby wygodniej było ich dotknąć palcem, natomiast podczas obracania ekranu system automatycznie dostosuje układ otwartych okien, aby odpowiadał on temu w trybie poziomym. Znacznie poszerzona ma być również obsługa gestami. a obsługa rysikiem wzbogacona została o haptykę.

Windows 11 - nowa klawiatura ekranowa z obsługą gestów

Najważniejszą nowością jest jednak odświeżona klawiatura ekranowa, która wreszcie doczekała się nowoczesnego interfejsu. W swoim nowym wydaniu będzie ona przypominała popularne klawiatury ze smartfonów, np. Gboard. Otrzyma także kilka kluczowych funkcji, w tym m.in. pisanie gestami oraz łatwo dostępny panel emoji.

Wszystkie te zmiany - choć subtelne - mają szansę sprawić, że korzystanie z Windowsa 11 w trybie tabletu nareszcie stanie się wygodne i intuicyjne. Dodajmy do tego obsługę androidowych aplikacji i wygląda na to, że urządzenia mobilne z systemem Microsoftu wreszcie będą miały sens!

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft