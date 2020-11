Microsoft 365 - czy "Wskaźnik efektywności" narusza prywatność?

Obrońcy prywatności krytykują Microsoft za "Wskaźnik produktywności", a przyczyną jest używanie telemetrii do śledzenia aktywności pracowników. Narzędzie pozwala na kontrolowanie do 800 osób, a szczegółowy raport pokazuje takie dane, jak ilość czasu spędzona w Teams, przy pracy z Wordem, Excelem, na wysyłaniu maili, itp. Choć wprowadzenie funkcji zapowiadane było jeszcze w 2019 roku, została ona wdrożona dopiero w tym miesiącu. A gdzie to pogwałcenie prywatności? Otóż zdecydowana większość - jeśli nie wszyscy - pracowników nie ma pojęcia o tym, że ich aktywność jest monitorowana. Austriacki badacz Wolfie Christl podaje, że raport może zawierać aktywność z okresu 28 dni, ale ma wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi prywatności? Podaje także od razu, jak wyłączyć w pakiecie funkcję monitorowania.

Showing data on individuals can be turned off, but it's activated *by default*. This normalizes extensive workplace surveillance in a way not seen before.



I don't think employers can legally use it in most EU countries. I'm sure they cannot legally use it in Austria and Germany. pic.twitter.com/V2LiypDMzE