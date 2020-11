Windows 10: Microsoft prezentuje nowe narzędzie do zarządzania dyskami

Nowe zmiany w zarządzaniu dyskiem są powiązane z faktem usuwania Panelu Kontrolnego z systemu Windows 10. A co konkretnie się zmieni?

Przypomnę, że w Windows 10 opcje zarządzania dyskiem/dyskami umieszczono w ustawieniach, w dziale System -> Pamięć. Mamy tam funkcję "Zarządzaj miejscami do magazynowania", która przenosi nad do Panelu Kontrolnego. Nowe rozwiązanie będzie pozostawiać nas w ustawieniach, a ponadto jako pierwsze w historii ma korzystać równocześnie z C++ oraz Windows Runtime (WinRT). Usprawni to interakcje wykonywane poprzez komponenty COM (Component Object Model), używane przez systemowy interfejs. To szczegóły techniczne, które większości użytkowników z pewnością nie interesują. Ale interesuje ich, co się zmieni? A oto odpowiedź.

Przede wszystkim zmiany na dyskach będą pokazywane w czasie rzeczywistym - zaczynając od zmiany ilości wolnej przestrzeni, kończąc na natychmiastowym wykrywaniu nowych, podłączonych nośników. Wyświetlane informacje będą zawierać praktycznie wszystkie informacje o nośniku - włącznie ze oceną jego stanu. Jak dotąd zmiany wprowadzane są dopiero po pewnym czasie, co może być nieco dezorientujące, zwłaszcza, gdy korzysta się z dysków do pracy. Funkcja "Zarządzaj miejscami do magazynowania" będzie wyglądać w ten sposób:

Jak poinformował Microsoft, celem wprowadzenia zmian jest ułatwienie dostępu do zarządzania dyskami oraz uzyskiwania informacji na temat ich stanu. Można będzie po nim nawigować, używając klawiszy kursora, współpracuje także w pełni z Windows Narrator. Kiedy to nowe rozwiązanie pojawi się w systemach Windows 10? Ponieważ na okres świąteczny ma nastąpić przerwa w aktualizacjach, zapewne stanie się to przed nią lub też dopiero w przyszłym roku.

