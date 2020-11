Windows 10: łatka poprawia działanie trybu ciemnego oraz zapobiega utracie danych

Uczestnicy programu Windows Insider otrzymali łatkę, która poprawia funkcjonowanie trybu ciemnego. Zapobiega także potencjalnemu wyciekowi danych oraz usprawnia Media Creation Tool, czyli narzędzie do pobierania obrazu systemu.

Windows 10 ma wbudowany tryb ciemny, który użytkownicy bardzo sobie chwalą. Jednak czasami zdarza się, że niektóre akcje są utrudnione - na przykład okienka dialogowe - stają przez to nieczytelne. Nowa poprawka, oznaczona numerem 19042.661, a która przeznaczona jest dla Insiderów, rozwiązuje ten problem. Do powszechnego użytku ma trafić w styczniu 2021 roku, a co zmienia? Przede wszystkim natężenie barw w okienkach dialogowych, przez co wszystkie informacje stają czytelne i wyraźne. Szkoda tylko, że nie pomyślano o tym kilka lat temu, gdy system wchodził na rynek. Na tym jednak nie koniec zmian, którymi mogą cieszyć się uczestnicy programu Windows Insider.

Kolejna zmiana dotyczy narzędzia Media Creation Tool, noszącego w wersji polskiej przydługa nazwę "Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego Windows". Dodana zostaje opcja aktualizacji komputera z zachowaniem wszystkim plików oraz aplikacji. Dlatego nie powinna powtórzyć się spotykana jak dotąd sytuacja, w której po aktualizacji systemu użytkownicy odkrywali, że brak im np. stworzonych dokumentów. To również zmiana, która powinna pojawić się znacznie wcześniej. Ale cóż - lepiej późno, niż wcale, prawda?

Zobacz: Windows 10: niespodziewana poprawka dla procesorów Intel

Zobacz: Windows 10: w grudniu śpij spokojnie, aktualizacji nie będzie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anthony Shkraba/Pexels

Źródło tekstu: Windows Latest