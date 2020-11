Microsoft Office 365 z darmowymi materiałami wideo

Każdy subskrybent pakietu Office 365 ma dostęp do banku obrazów, skąd może pobierać darmowe grafiki do swoich dokumentów. Teraz dołączą do niego równiez materiały wideo.

Office 365, wchodzące w skład pakietu Microsoft 365, oferuje bardzo duży bank darmowych grafik, naklejek, ikonek, a w ostatnim miesiącu doszły do tego również ilustracje. Doskonale nadają się do ożywiania prezentacji w Power Poincie czy też ilustrowania dokumentów tekstowych. Można również załączać je do plików e-mail. Teraz biblioteka poszerzy się również o klipy wideo. W jaki sposób je dodać? To proste - wybierasz opcję "Wstawianie", a następnie "Wideo" -> "Bank wideo" (finalnie nazwa może nieco różnić się od tej podanej przeze mnie). Czyli identycznie, jak przy obecnym wstawianiu darmowych grafik.

Zobacz: ESET Cloud Office Security – debiutuje zaawansowana ochrona dla Microsoft 365

W banku znajdzie się również wyszukiwarka, pozwalająca na znalezienie treści pasujących do treści tworzonego dokumentu lub prezentacji. Jak na razie nowa funkcja trafiła do uczestników programu Insider, potem znajdzie się u innych użytkowników. Wersje Office365 dla komputerów Mac oraz sieciowe otrzymają ją nieco po nich. Wiemy, że możliwość wstawiania klipów wideo nie będzie dostępna dla użytkowników edycji Office 2016 oraz 2019. Wpisuje się to w strategię Microsoftu, który stawia przede wszystkim na pakiet subskrypcyjny, traktując instalacyjny po macoszemu.

Zobacz: Office 2010 - Microsoft porzucił, 0Patch ochroni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MS PowerUserIf you are a Microsoft Office 365 subscriber you already have access to a large library of stock images to liven up your Powerpoint presentations. Premium Creative Content is a growing in-app library of royalty-free images, stickers, icons, a