Duży wzrost subskrypcji premium. Serwis CDA podsumowuje rok 2020

Polski serwis wideo na żądanie CDA podał swoje wyniki finansowe za miniony rok i podzielił się kilkoma ciekawymi statystykami. Wynika z nich, że zainteresowanie ofertą CDA rośnie, zwłaszcza w wersji Premium.

Spółka CDA S.A. może uznać miniony rok za udany. 2020 przyniósł wzrosty praktycznie w każdym aspekcie działalności firmy. Przychody wzrosły do ponad 60 mln zł (wzrost o 41% r/r), zysk netto do 16,3 mln zł (wzrost 77% r/r), a wpływy ze sprzedaży subskrypcji CDA Premium do 57 mln zł (wzrost o 46% r/r).

Znacząco powiększyła się także baza katalogu filmów w CDA Premium i aktualnie wynosi ona ponad 8350 pozycji. Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku w serwisie CDA znajdowało się ponad 368 tys. filmów wideo z kategorii CDA Premium Free dodanych przez zweryfikowanych partnerów.

W 2020 roku spółka uruchomiła projekt CDA Cinema, który w ocenie firmy okazał się "sukcesem przerastającym oczekiwania". W CDA Cinema widzowie zyskali dostęp do wielu nowych, niepokazywanych dotąd w Polsce filmów, jak np. chińska super produkcja „800”, która była najpopularniejszym i najbardziej kasowym filmem minionego roku. „800” zarobił ponad 460 mln dolarów na całym świecie i był nr 1 światowego box office. W Polsce ten tytuł można oglądać tylko w CDA Premium. Serwis nawiązał również współpracę z nowymi partnerami i studiami filmowymi, m.in. z MonolithFilms i Studio Canal.

Serwis może się także poszczycić rosnącą bazą klientów wersji płatnej. Na koniec roku 2020 liczba użytkowników CDA Premium wyniosła 348 tys. (przy 231 tys. na koniec 2019). Jednocześnie spadły przychody z reklam – do 2,462 mln (4,07% przychodów) z poziomu 2,930 mln (6,83%) z roku 2019. Użytkownicy serwisu wolą korzystać z wersji płatnej z dodatkowymi treściami, ale bez niechcianych spotów i to ma swoje odbicie w danych finansowych CDA za 2020 r.

Serwis podaje też, że 9 z 10 największych producentów telewizorów udostępnia aplikację CDA w swoim sklepie, a łączna liczba jej pobrań przekroczyła 7,5 mln.

Źródło tekstu: CDA