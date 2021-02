Platforma CANAL+ ma w ofercie nowy pakiet Relax+

Oferta Platformy CANAL+ rozszerzyła się o nowy pakiet Relax+. Klienci zawierający nowe umowy znajdą tam 86 kanałów telewizyjnych oraz wybrane treści premium z bibliotek CANAL+, dzięki promocyjnemu dostępowi do CANAL+ Family na okres 24 miesięcy za 0 zł.

Odświeżona ramówka CANAL+ Family wprowadziła dla widzów nowe pasma tematyczne wypełnione filmami, serialami, dokumentami, sportem oraz treściami dla najmłodszych z kanałów CANAL+ Premium, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Dokument czy CANAL+ Sport. Klienci wybierający pakiet Relax+ otrzymają więc dostęp do treści ze świata CANAL+ dostępnych do tej pory wyłącznie w wyższych pakietach premium.

Kanał nSport+, dostępny w pakiecie Relax+, pozwoli poznać różnorodną ofertę sportową CANAL+. Fani żużla znajdą tam transmisje meczów PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej oraz dedykowane magazyny poświęcone tej dyscyplinie. Widzowie wchodzący w świat sportu CANAL+ będą mogli zobaczyć tam również transmisje wybranych meczów PKO BP Ekstraklasy, LaLiga Santander, Ligue 1, Futsal Ekstraklasy oraz autorskie magazyny i reportaże sportowe. Ofertę kanału nSport+ uzupełniają retransmisje meczów NBA.

Relax+ z dostępem do CANAL+ online

Klienci wybierający pakiet Relax+ już niebawem otrzymają dostęp do serwisu CANAL+ online bez dodatkowych opłat i bez limitu godzin. Klienci znajdą w serwisie kanały telewizyjne i kolekcje, do których CANAL+ posiada prawa do rozpowszechniania w Internecie oraz które klienci posiadają w swoim abonamencie. Aby rozpocząć korzystanie z CANAL+ online w ramach abonamentu, należy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Strefa CANAL+ oraz uzupełnić dane w formularzu. Szczegółowa instrukcja jest dostępna pod tym adresem. Z CANAL+ online można skorzystać w przeglądarce internetowej na stronie ogladaj.canalplus.pl, przez aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android i iOS, telewizory Android TV, Apple TV oraz CANAL+ BOX 4K.

Pakiet Relax+ to w skrócie:

CANAL+ Family za 0 zł na cały okres umowy,

43 kanały rozrywkowe,

8 kanałów filmowych i 3 sportowe, w tym nSport+,

11 kanałów popularnonaukowych i 4 dla dzieci,

7 autorskich kanałów tematycznych CANAL+, w tym Kuchnia+, Domo+ i Planet+,

dostęp do wybranych kanałów i kolekcji VOD w CANAL+ online bez limitu godzin i bez dodatkowych opłat (wkrótce).

Pakiet Relax+ można zamówić w cenie 29,99 zł miesięcznie, po uwzględnieniu rabatów: 5 zł/mies. za zgody marketingowe oraz 5 zł/mies. za e-rachunek i terminową płatność. Warunki i szczegóły promocji są dostępne pod adresem pl.canalplus.com.

Źródło tekstu: Canal+