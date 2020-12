Testujemy CANAL+ BOX 4K - telewizja inna niż wszystkie

Usługa Canal+ telewizja przez internet zastąpiła u mnie w tym roku dotychczasowego operatora. Nie chodziło bogaty o zestaw kanałów, nie chodziło o cenę, wygrała ergonomia. Teraz całość uzupełnia CANAL+ BOX 4K - nietypowy dekoder będący ostatnim elementem tej misternej układanki. Czy warto nim się zainteresować?

Telewizja ponad sprzętem

Wreszcie doczekaliśmy się ofert telewizyjnych, do których nie jest potrzebna antena czy kablówka. Wystarczy łącze internetowe 8 Mb/s i mamy dostęp do ulubionych kanałów z dowolnego miejsca. Skorzystać możemy z przeglądarki, aplikacji w telefonie i tablecie, przystawki telewizyjnej, telewizora ze Smart TV, Chromecasta czy wreszcie z dedykowanego dekodera. To właśnie ten ostatni, w szatach Canal+, trafił na nasze testy.

Artykuł powstał we współpracy z Canal+, przy czym operator dał nam wolną rękę - nie autoryzował tekstu oraz w żaden sposób nie wpływał na ocenę końcową sprzętu. Z racji zachowania pełnej niezależności redakcji, artykuł trafił do działu testów.

Wracając do recenzji, możecie obejrzeć jej skróconą wersję wideo, której rozwinięciem jest niniejszy tekst:

Zaraz zaraz, skoro mogę mieć Canal+ w aplikacji w telewizorze to po co mi dekoder?

Chodzi przede wszystkim o wygodę. Nie jest to kolejny "golas" z Android TV, tylko urządzenie z interfejsem zoptymalizowanym do oglądania oferty Canal+ telewizja przez internet. Co ważne, w dalszym ciągu przy tym mamy dostęp do wszelkich dobrodziejstw platformy Google'a. Możemy instalować dowolne aplikacje VoD i użytkowe, skonfigurować serwer multimediów czy nawet uruchamiać topowej jakości gry za pośrednictwem platformy GeForce Now. Sam decydujesz, co masz w swoim dekoderze.

Jedyna stała, to dostępne bez niepotrzebnych poszukiwań usługi Canal+. Skoro jest Google, to i jest Google Cast, czyli wbudowany Chromecast. Nie ma bardziej uniwersalnego standardu komunikacji telefonu czy komputera z telewizorem. Jedno kliknięcie i znaleziony w przeglądarce film już odtwarza się na ekranie. Odrębnego Chromecasta zastąpiłem przystawką z Androidem, ale wciąż narzekałem, że dostęp do telewizji liniowej jest mozolny. Teraz dostałem to brakujące ogniwo i można powiedzieć, że mam wszystko w jednym: dobrodziejstwa nowoczesnego SmartTV, bezobsługowy Google Cast i wygodny dostęp do telewizji.

CANAL+ BOX 4K - technikalia

Czym tak właściwie jest CANAL+ BOX 4K? To niewielkie urządzenie, które do poprawnego działania potrzebuje przewodu LAN lub połączenia przez Wi-Fi. Oprócz tego urządzenie ma rzecz jasna wyjście HDMI, a nieopodal niego cyfrowe wyjście S/PDIF, gniazdo antenowe kompatybilne z DVB-T i, co ważne, z nowym DVB-T2 oraz odblokowane złącze USB. Odblokowane, czyli pozwalające na właściwie nieograniczone podłączanie wszelkiego rodzaju dysków i pendrive'ów, a to cecha, która wcale nie jest taka znowu oczywista w świecie dekoderów telewizyjnych. Bez problemu uruchamiałem z jego pomocą filmy 4K zapisane zarówno na pendrive'ie, jak i na przenośnym dysku SSD. Czysty Android nie obsługuje wszystkich możliwych formatów wideo, ale pobranie darmowego Kodi czy MXPlayera załatwia sprawę - działają nawet bardzo egzotyczne kodeki.





Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń