TVN i Emitel rozszerzają testy DVB-T2/HEVC o Gdańsk

Emisje testowe programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD ruszyły początkowo w 4 miastach w Polsce: w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Łodzi, a teraz dołączył do nich Gdańsk. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery. Testy umożliwią również weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania.

Wraz z uruchomieniem nadajnika w Gdańsku rozszerzyliśmy zasięg emisji testowych do pięciu lokalizacji w kraju. W ten sposób miliony widzów będą mogły przygotować się do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Analizujemy możliwości realizacji testów w kolejnych miastach.

– powiedziała Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A.

W pierwszej połowie 2022 roku rozpocznie się migracja telewizji naziemnej do nowego standardu – DVB-T2/HEVC. Dzięki nowemu standardowi odbiorcy naziemnej telewizji zyskają nową, lepszą jakość obrazu i dźwięku, a nadawcy otrzymają możliwość rozwijania swojej oferty. To również szansa do przetestowania posiadanych odbiorników telewizyjnych przez widzów. Chcemy się dobrze przygotować do tych działań stąd też wspólne testy z TVN S.A. – ostatnio rozszerzone o Gdańsk.