Player.pl już wyłącznie z płatnymi pakietami

Player.pl postanowił zmienić swoje warunki taryfowe. Niestety jak ustalił portal Wirtualne Media teraz cała oferta serwisu wymagać będzie płatnej subskrypcji.

Player dotychczas pozwalał korzystać z części swojej oferty bezpłatnie, jednak trzeba było się liczyć z koniecznością oglądania reklam. Teraz jak jednak odkrył portal Wirtualne Media konieczna będzie opłata. Najtańszy nowy pakiet o nazwie Player z reklamami kosztować będzie 4 złote miesięcznie i daje dostęp do całej oferty serwisu poza takimi rzeczami jak Canal+, HBO i TVOD. Niestety, wiąże się on z koniecznością oglądania reklam. To co prawda znacznie większa oferta niż wcześniej w darmowym pakiecie, jednak reklamy pozostaną. Za 15 złotych miesięcznie (7,50 zł przez pierwszy miesiąc) otrzymamy dokładnie ten sam pakiet, ale nie będzie on zawierał reklam. Będzie on nosił nazwę Player.

Za 30 złotych miesięcznie użytkownik będzie z kolei mógł korzystać jeszcze ze strumieniowania prawie 30 kanałów telewizyjnych. Nic nie zmieni się w przypadku dodatkowych opłat za korzystanie z Canal+ czy HBO. Kierownictwo Playera tłumaczy swoją decyzję i rezygnację z podziału na AVOD i SVOD uproszczeniem modelu korzystania z serwisu i podobnym postępowaniem największych graczy w branży.

Źródło tekstu: wirtualnemedia