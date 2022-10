Uber wjeżdża do trzech nowych miast i rozdaje kody na 100 zł

Uber nie zwalnia tempa. Na początku miesiąca ogłosił rozpoczęcie działalności w Koszalinie, ale na tym październikowe nowości się nie kończą. Do dziś z przejazdów Uberem mogą korzystać mieszkańcy Opola, Legnicy oraz Zielonej Góry. Czeka na nich zniżka 100 zł.

Uber w ostatnich miesiącach szturmem bierze kolejne polskie miasta, a ich lista zwiększa się co dwa, trzy tygodnie. Dziś uzupełniają je trzy nowe punkty na mapie: Opole, Legnica i Zielona Góra. W tych miastach od dwóch lat działają już dostawy jedzenia Uber Eats, teraz jednak za pomocą aplikacji będzie można także zamówić przejazd samochodem.

Każde wejście Ubera do kolejnego miasta wiąże się z promocją, dzięki której można zaoszczędzić 100 zł. Tak samo jest i teraz.

Wpisując kod WITAJOPOLE, WITAJLEGNICA lub WITAJZIELONAGORA nowi użytkownicy mogą zaoszczędzić w sumie 100 zł podczas 5 pierwszych przejazdów. Promocja upoważnia do pięciu darmowych przejazdów do sumy 20 złotych każdy. Oferta obowiązuje od dziś do 30 października.

Na tym jednak nie koniec. Wpisując kod KOCHAMOPOLE3X5, KOCHAMLEGNICE3X50 lub KOCHAMZIELONAGORE3X50 mieszkańcy tych miast albo osoby je odwiedzające mogą skorzystać z 50 proc. promocji na trzy przejazdy. Maksymalna wartość rabatu na każdy z przejazdów wynosi 10 zł. Czas na skorzystanie – do 6 listopada.

Aby zrealizować kod promocyjny, należy w mobilnej aplikacji Uber otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu „Dodaj kod promocyjny” wpisać jeden z kodów. Następnie trzeba zamówić przejazd i korzystać ze zniżek.

W Polsce Uber wystartował w 2014 roku w Warszawie i od tego czasu zaczął pojawiać się w kolejnych miastach i aglomeracjach. Usługa została uruchomiona również w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Częstochowie, Olsztynie, Płocku, Koszalinie i na Śląsku.

