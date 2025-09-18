Gry

Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Sztuczna inteligencja zmienia gaming, a Xbox stawia w tej rewolucji kolejny krok. Microsoft ogłosił osobisty asystent dla graczy, Gaming Copilot, trafia na komputery PC i urządzenia mobilne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18 WRZ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Twój osobisty asystent w grze

Gaming Copilot to inteligentny towarzysz, który reaguje na Twoje potrzeby w czasie rzeczywistym. Jeśli utkniesz w misji, nie wiesz, jak pokonać bossa, albo szukasz informacji o postaci, wystarczy zapytać. Asystent analizuje to, co dzieje się na twoim ekranie, i dostarcza spersonalizowane odpowiedzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od momentu testów, gracze najczęściej używali Copilota do poprawy swoich wyników. Pytania o strategie, buildy postaci czy zadania były na porządku dziennym. Teraz, dzięki globalnemu wdrożeniu, każdy gracz będzie mógł skorzystać z jego możliwości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MICROSOFT XBOX Series X bez napędu Biały + Słuchawki MICROSOFT Headset Stereo 8LI-00002 Nauszne
Konsola MICROSOFT XBOX Series X bez napędu Biały + Słuchawki MICROSOFT Headset Stereo 8LI-00002 Nauszne
0 zł
2867 zł - najniższa cena
Kup teraz 2867 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Kontroler MICROSOFT bezprzewodowy Xbox Shock Blue
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Kontroler MICROSOFT bezprzewodowy Xbox Shock Blue
0 zł
3283.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3283.99 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + NBA 2K26 Gra XBOX ONE/XBOX Series X
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + NBA 2K26 Gra XBOX ONE/XBOX Series X
0 zł
3318 zł - najniższa cena
Kup teraz 3318 zł
Advertisement

Jak zacząć korzystać?

Gaming Copilot został zintegrowany z aplikacją Game Bar na PC. Wystarczy wcisnąć Win + G, a następnie poszukać ikony asystenta. Najciekawsza jest jednak możliwość prowadzenia rozmowy głosowej. Dzięki temu nie musisz odrywać rąk od myszki i klawiatury. Możesz po prostu zadać pytanie i wrócić do akcji. Funkcja Push to Talk pozwala na szybkie włączenie mikrofonu, a Mini Mode utrzymuje rozmowę w małym oknie, nie zasłaniając widoku.

Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Wersja mobilna, która pojawi się w październiku 2025 roku, będzie działać jako drugi ekran. Możesz grać na konsoli, a odpowiedzi Copilota otrzymywać na telefonie. To rozwiązanie ma pozwolić uniknąć jakichkolwiek zakłóceń podczas intensywnej rozgrywki.

Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Odpowiedzi szyte na miarę

Asystent potrafi nie tylko odpowiedzieć na pytania, ale także udzielać spersonalizowanych wskazówek. Niezależnie od tego, czy szukasz rekomendacji nowych gier, czy chcesz zdobyć kolejne osiągnięcie, Copilot ma dostęp do twojej biblioteki gier i historii rozgrywki.

W przyszłości funkcje asystenta mają być jeszcze bardziej rozbudowane. W planach są kolejne usprawnienia, a także oficjalne wsparcie dla konsol Xbox. Dzięki opinii graczy, Copilot ma stać się jeszcze lepszym narzędziem do spędzania czasu w wirtualnych światach.

Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Gaming Copilot jest już dostępny dla graczy w wieku 18 lat i starszych. Wystarczy zainstalować aplikację Xbox na PC lub poczekać na październikową aktualizację aplikacji mobilnej.

Image
telepolis
Microsoft sztuczna inteligencja Xbox Xbox aplikacja aplikacja Xbox Gaming Copilot AI dla graczy
Zródła zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com, Microsoft
Źródła tekstu: Microsoft