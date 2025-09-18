Xbox uruchamia AI dla graczy. Gaming Copilot na PC i smartfony

Twój osobisty asystent w grze

Gaming Copilot to inteligentny towarzysz, który reaguje na Twoje potrzeby w czasie rzeczywistym. Jeśli utkniesz w misji, nie wiesz, jak pokonać bossa, albo szukasz informacji o postaci, wystarczy zapytać. Asystent analizuje to, co dzieje się na twoim ekranie, i dostarcza spersonalizowane odpowiedzi.

Od momentu testów, gracze najczęściej używali Copilota do poprawy swoich wyników. Pytania o strategie, buildy postaci czy zadania były na porządku dziennym. Teraz, dzięki globalnemu wdrożeniu, każdy gracz będzie mógł skorzystać z jego możliwości.

Jak zacząć korzystać?

Gaming Copilot został zintegrowany z aplikacją Game Bar na PC. Wystarczy wcisnąć Win + G, a następnie poszukać ikony asystenta. Najciekawsza jest jednak możliwość prowadzenia rozmowy głosowej. Dzięki temu nie musisz odrywać rąk od myszki i klawiatury. Możesz po prostu zadać pytanie i wrócić do akcji. Funkcja Push to Talk pozwala na szybkie włączenie mikrofonu, a Mini Mode utrzymuje rozmowę w małym oknie, nie zasłaniając widoku.

Wersja mobilna, która pojawi się w październiku 2025 roku, będzie działać jako drugi ekran. Możesz grać na konsoli, a odpowiedzi Copilota otrzymywać na telefonie. To rozwiązanie ma pozwolić uniknąć jakichkolwiek zakłóceń podczas intensywnej rozgrywki.

Odpowiedzi szyte na miarę

Asystent potrafi nie tylko odpowiedzieć na pytania, ale także udzielać spersonalizowanych wskazówek. Niezależnie od tego, czy szukasz rekomendacji nowych gier, czy chcesz zdobyć kolejne osiągnięcie, Copilot ma dostęp do twojej biblioteki gier i historii rozgrywki.

W przyszłości funkcje asystenta mają być jeszcze bardziej rozbudowane. W planach są kolejne usprawnienia, a także oficjalne wsparcie dla konsol Xbox. Dzięki opinii graczy, Copilot ma stać się jeszcze lepszym narzędziem do spędzania czasu w wirtualnych światach.