Lidl szokuje na koniec roku - tylko 89 zł. Zdążysz przed świętami
Na taką promocję czekały tysiące Polaków. Najbardziej pożądany sprzęt kuchenny dostępny będzie w Lidlu jeszcze przed świętami za zaledwie 89 zł. Nie będziesz czekać do świąt z rozpakowaniem.
Wyrwij Air Fryera za 89 zł
To nie żart, w Lidlu za zaledwie 89 zł dostępny będzie od poniedziałku 22 grudnia Air Fryer marki SilverCrest o mocy 1000 W. Urządzenie ma kosz i kratkę przystosowane do mycia w zmywarce, 30-minutowy timer i pracuje w zakresie temperatur od 80 do 200 stopni Celsjusza.
Co dla wielu osób jest bardzo ważne, nie jest to "gradobicie", które zajmie pół blatu w kuchni, tylko przyjemne maleństwo o wymiarach 21 x 30 x 25 cm. Idealnie wpasuje się więc nawet do maleńkiej kawalerki, a przy tym zrobi swoje. Warto jednak zwrócić uwagę, że pojemność wynosząca 2 litry może być za mała, by upichcić obiad dla większej rodziny.
Regularna cena urządzenia spadła o 25% ze 119 zł do 89 zł i jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni.
A może lepiej markowa frytownica beztłuszczowa o pojemności 3,5 litra?
Oprócz wyżej opisanego rarytasu, od poniedziałku w Lidlu można będzie też nabyć markowego Air Fryera Tefal Easy Fry EYU1308 w cenie 199 zł zamiast 249 zł. To już większy kuchenny kompan do zadań specjalnych, o pojemności 3,5 litra. Jego wymiary pozostają jednak przyjemnie kompaktowe - 29,6 x 25,7 x 35,3 cm również nie zagraci kuchni.
Podobnie jak poprzednik oferuje on proste mycie kosza w zmywarce, timer ma tutaj zakres do 60 minut, a regulacja temperatury wynosi do 200 stopni Celsjusza. Z obu ofert Lidla można skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych sieci, jak i na Lidl.pl.