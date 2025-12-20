W Action tanie jak barszcz. Aż wpadnę w niedzielę i kupię
Bez tego akcesorium nie da się przetrwać ani świąt, ani zwykłego dnia. Action tymczasem oferuje je za bezcen, pomimo, że mamy do czynienia ze sprzętem renomowanej marki Philips.
Cena jak na AliExpress, jakość europejska
Przewody USB do transmisji danych i do ładowania elektroniki są dostępne wszędzie. Rzadko jednak dostajemy je w wariancie jakościowym i jednocześnie przyzwoitej cenie. Do oferty Action weszły tymczasem trzy warianty przewodów USB firmy Philips.
Cecha szczególna? Każdy z nich ma tak praktyczne 1,5 m długości, które sprawdza się w większości domowych zastosowań, bez konieczności przyjmowania dziwnych pozycji na sofie i schylania się do telefonu. Po drugie każdy z nich ma oplot, dzięki czemu są odporniejsze na uszkodzenia i posłużą nam znacznie dłużej.
Do oferty sieci sklepów weszły trzy warianty przewodów. USB-A do USB-C to rozwiązanie do starszych telefonów, z certyfikacją szybkiego ładowania 18 W. USB-C do USB-C ma z kolei certyfikat na 60 W i z powodzeniem nada się do topowych smartfonów Apple, Samsung czy Google. Oba te przewody wycenione zostały na zaledwie 11,59 zł i to bez jakichś dodatkowych promocji.
Ostatni z przewodów ro prawdziwa gratka dla osób gościnnych, bo nie zaskoczy nas żaden gość nietypowymi potrzebami. Przewód transformuje się na aż 6 różnych kombinacji. Z jednej strony mamy USB-C i przejściówkę na USB-A, z drugiej zaś do wyboru USB-C, microUSB i Lightning. Co ważne, niezależnie od kombinacji przewód oferuje nie tylko ładowanie, ale też transmisję danych do 480 Mbps. Za to cacko przyjdzie nam zapłacić równie symboliczne 17,49 zł. A co warto dodać, kombinacja USB-C - microUSB (bez przejściówek) to niezwykła rzadkość i sam po nią pobiegnę w niedzielę.