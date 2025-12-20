W Action tanie jak barszcz. Aż wpadnę w niedzielę i kupię

Cena jak na AliExpress, jakość europejska

Przewody USB do transmisji danych i do ładowania elektroniki są dostępne wszędzie. Rzadko jednak dostajemy je w wariancie jakościowym i jednocześnie przyzwoitej cenie. Do oferty Action weszły tymczasem trzy warianty przewodów USB firmy Philips.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cecha szczególna? Każdy z nich ma tak praktyczne 1,5 m długości, które sprawdza się w większości domowych zastosowań, bez konieczności przyjmowania dziwnych pozycji na sofie i schylania się do telefonu. Po drugie każdy z nich ma oplot, dzięki czemu są odporniejsze na uszkodzenia i posłużą nam znacznie dłużej.

Do oferty sieci sklepów weszły trzy warianty przewodów. USB-A do USB-C to rozwiązanie do starszych telefonów, z certyfikacją szybkiego ładowania 18 W. USB-C do USB-C ma z kolei certyfikat na 60 W i z powodzeniem nada się do topowych smartfonów Apple, Samsung czy Google. Oba te przewody wycenione zostały na zaledwie 11,59 zł i to bez jakichś dodatkowych promocji.