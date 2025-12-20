Chcesz kupić Steam Decka? Lepiej się pospiesz, to ostatnia szansa
Wygląda na to, że to ostatni gwizdek na to, by zakupić tańszą wersję Steam Decka. Świadczą o tym ostatnie posunięcia firmy Valve, która już zaczyna go wycofywać.
Valve mówi "papa" Steam Deckowi LCD
Firma Valve nie zaopatruje już sklepów w USA w konsolę Steam Deck w wersji LCD. Ponadto, sprzęt ten nie będzie już produkowany w żadnym wariancie. Oznacza to, że po wyczerpaniu istniejących nakładów, nie będzie można go zdobyć w ogóle.
Co prawda nie było oficjalnego ogłoszenia w temacie innych rynków niż USA, ale wielce prawdopodobnym jest to, że podzielą ich losy. Steam Deck LCD był bardzo przystępnym cenowo sprzętem, który w obecnych warunkach rynków stanowił dobry punkt wejścia w granie na PC.
W praktyce oznacza to, że domyślnym wariantem Steam Decka będzie teraz model OLED, który co prawda oferuje większą pojemność magazynową, ale jest ok. 500-700 zł droższy.
Valve ma w niedalekiej przyszłości wprowadzić nową wersję Steam Machine jako ekwiwalent małego, "salonowego" PC, który w założeniu ma być przystępniejszy cenowo, ale nadal nie wiemy, ile będzie kosztować.