Chcesz kupić Steam Decka? Lepiej się pospiesz, to ostatnia szansa

Valve mówi "papa" Steam Deckowi LCD

Firma Valve nie zaopatruje już sklepów w USA w konsolę Steam Deck w wersji LCD. Ponadto, sprzęt ten nie będzie już produkowany w żadnym wariancie. Oznacza to, że po wyczerpaniu istniejących nakładów, nie będzie można go zdobyć w ogóle.

Co prawda nie było oficjalnego ogłoszenia w temacie innych rynków niż USA, ale wielce prawdopodobnym jest to, że podzielą ich losy. Steam Deck LCD był bardzo przystępnym cenowo sprzętem, który w obecnych warunkach rynków stanowił dobry punkt wejścia w granie na PC.

W praktyce oznacza to, że domyślnym wariantem Steam Decka będzie teraz model OLED, który co prawda oferuje większą pojemność magazynową, ale jest ok. 500-700 zł droższy.