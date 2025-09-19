Wiadomości

Polak przejmuje stery. IKEA ma nowego szefa

IKEA nie jest już tylko szwedzką firmą, a międzynarodową korporacją, która działa w ponad 60 krajach.

Obecny dyrektor wykonawczy Inter IKEA Group, Jon Abrahamsson Ring odchodzi ze stanowiska po 5 latach przewodzenia firmą. Jego miejsce od 1 stycznia 2026 roku ma zająć Polak: Jakub Jankowski, obecny dyrektor zarządzający IKEA Industry. Jest to o tyle niezwykłe wydarzenie, że po raz pierwszy stanowsko to obejmuje ktoś spoza Szwecji.

Jakub Jankowski na czele IKEA

Tu warto podkreślić, że Jakub Jankowski jest związany z firmą od 24 lat i zaczynał swoją pracę jako kierownik sklepu, po czym powoli, acz sukcesywnie piął się po drabinie, przez coraz to kolejne awanse aż wspiął się na sam szczyt IKEI. Jak przyznał sam zainteresowany:

Jestem naprawdę zaszczycony i z pokorą podchodzę do tego zadania

No cóż, prawie. O ile w samej firmie nie ma już wyższego stanowiska, to należy pamiętać, że władzę nad nią ma fundacja Interogo. Podaję to jednak jako ciekawostkę i nijak nie podważa to wielkiego sukcesu Jakuba Jankowskiego. 

telepolis
biznes IKEA
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: RMF24