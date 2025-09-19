Kolejny duży bank z weekendową przerwą. Zacznie się już dziś
Wszyscy, którzy posiadają konta w Santander Bank Polska, powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem banku. W nadchodzący weekend część usług w bankowości internetowej będzie niedostępna. Niedostępności zaczną się już dziś.
Trudności z przelewami i Blikiem
Każdy, kto ma konto w Santander Bank Polska, aby zaoszczędzić sobie nerwów, powinien zlecić wszystkie ważne przelewy przed weekendem. Jak ogłosił sam bank na swojej stronie z pilnymi komunikatami - między 19 a 21 września 2025 roku, nie będzie można korzystać z Blika, ani wykonywać przelewów.
To będzie niedostępne z piątku na sobotę.
Wszelkie trudności spowodowane zostały przerwą techniczną i stąd wszelkie utrudnienia. Z treści komunikatu jasno wynika, aby wszelkie pożądane operacje na koncie bankowym wykonać przed godziną 23:00 w piątek.
Santander Bank Polska - co nie będzie działało?
Santander Bank Polska wymienił także bardzo dokładnie z czego nie będzie można skorzystać. Z komunikatu wynika, że nie skorzystamy od 23:00 w piątek, aż do godziny 8:00 w sobotę z:
- bankowości internetowej
- przelewów zwykłych oraz natychmiastowych Express Elixir
- płatności w sklepach internetowych - Przelewy24
- kantoru Santandera
- płatności BLIK
Jeśli chodzi o aplikację mobilną banku to będzie ona niedostępna jedynie do 00:00. Ale bank i tak radzi wszelkie ważne sprawy związane z nią pozałatwiać przed weekendem. Tak na wszelki wypadek.
W niedzielę 21 września w godzinach od 1:00 do 5:00 klienci Santandera nie będą mogli skorzystać z bankomatów banku. Przelewy natychmiastowe oraz Blik nie zadziałają między 0:30 a 4:30.