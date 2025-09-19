Płatności bezgotówkowe

Kolejny duży bank z weekendową przerwą. Zacznie się już dziś

Wszyscy, którzy posiadają konta w Santander Bank Polska, powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem banku. W nadchodzący weekend część usług w bankowości internetowej będzie niedostępna. Niedostępności zaczną się już dziś.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kolejny duży bank z weekendową przerwą. Zacznie się już dziś

Trudności z przelewami i Blikiem

Każdy, kto ma konto w Santander Bank Polska, aby zaoszczędzić sobie nerwów, powinien zlecić wszystkie ważne przelewy przed weekendem. Jak ogłosił sam bank na swojej stronie z pilnymi komunikatami - między 19 a 21 września 2025 roku, nie będzie można korzystać z Blika, ani wykonywać przelewów.

Dalsza część tekstu pod wideo

To będzie niedostępne z piątku na sobotę.

podkreślił w lapidarnym komunikacie Bank Santander.

Wszelkie trudności spowodowane zostały przerwą techniczną i stąd wszelkie utrudnienia. Z treści komunikatu jasno wynika, aby wszelkie pożądane operacje na koncie bankowym wykonać przed godziną 23:00 w piątek. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Niebieski
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement

Santander Bank Polska - co nie będzie działało?

Santander Bank Polska wymienił także bardzo dokładnie z czego nie będzie można skorzystać. Z komunikatu wynika, że nie skorzystamy od 23:00 w piątek, aż do godziny 8:00 w sobotę z:

  • bankowości internetowej
  • przelewów zwykłych oraz natychmiastowych Express Elixir 
  • płatności w sklepach internetowych - Przelewy24
  • kantoru Santandera
  • płatności BLIK

Jeśli chodzi o aplikację mobilną banku to będzie ona niedostępna jedynie do 00:00. Ale bank i tak radzi wszelkie ważne sprawy związane z nią pozałatwiać przed weekendem. Tak na wszelki wypadek.

W niedzielę 21 września w godzinach od 1:00 do 5:00 klienci Santandera nie będą mogli skorzystać z bankomatów banku. Przelewy natychmiastowe oraz Blik nie zadziałają między 0:30 a 4:30. 

Z ING nie pobalujesz w ten weekend. Lepiej wypłać pieniądze

Image
telepolis
banki Santander Bank Polska aplikacja Santander Santander Bank Santander ostrzega
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander