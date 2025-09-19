Ten miniaturowy pendrive ma parametry godne dysku zewnętrznego, a kosztuje grosze

Sprzęt, o którym mowa to Samsung FIT Plus. Jest to miniaturowy pendrive pod złącze USB-A, który swoją pojemnością i szybkością może konkurować z dyskami zewnętrznymi z interfejsem SATA. A to wszystko za jedyne 229 zł.

Samsung FIT Plus

Zajmijmy się jednak tym niedopowiedzeniem w sklepie. Otóż wedle oznaczenia na jego stronie pendrive ten wspiera odczyt do 400 Mb/s. Jednak wedle noty katalogowej Samsunga, oraz niezależnych testów wspiera on odczyt do 400 MB/s, czyli aż ośmiokrotnie szybszy. Jeśli chodzi o zapis, to mowa tu o prędkościach do 110 MB/s.

Sam pendrive działa na interfejsie USB 3.2 Gen. 1 i rzecz jasna tylko z takim lub szybszym osiąga pełnie swoich możliwości. Oferuje przy tym 512 GB pamięci. Tym samym zmieścimy na nim bardzo dużo danych, co przy jego wymiarach wynoszących zaledwie 7,3 × 18,8 × 23,6 mm robi duże wrażenie. A wszystko to za jedyne 229 zł.