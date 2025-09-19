Sprzęt

Ten miniaturowy pendrive ma parametry godne dysku zewnętrznego, a kosztuje grosze

Co ciekawe sklep podał jego błędne parametry i te udostępnione przez producenta znacznie się różnią na korzyść urządzenia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:52
1
Telepolis.pl
Sprzęt, o którym mowa to Samsung FIT Plus. Jest to miniaturowy pendrive pod złącze USB-A, który swoją pojemnością i szybkością może konkurować z dyskami zewnętrznymi z interfejsem SATA. A to wszystko za jedyne 229 zł.

Samsung FIT Plus Mały pendrive, a mocny jak dysk zewnętrzny

Samsung FIT Plus

Zajmijmy się jednak tym niedopowiedzeniem w sklepie. Otóż wedle oznaczenia na jego stronie pendrive ten wspiera odczyt do 400 Mb/s. Jednak wedle noty katalogowej Samsunga, oraz niezależnych testów wspiera on odczyt do 400 MB/s, czyli aż ośmiokrotnie szybszy. Jeśli chodzi o zapis, to mowa tu o prędkościach do 110 MB/s

Samsung FIT Plus Mały pendrive, a mocny jak dysk zewnętrzny

Sam pendrive działa na interfejsie USB 3.2 Gen. 1 i rzecz jasna tylko z takim lub szybszym osiąga pełnie swoich możliwości. Oferuje przy tym 512 GB pamięci. Tym samym zmieścimy na nim bardzo dużo danych, co przy jego wymiarach wynoszących zaledwie 7,3 × 18,8 × 23,6 mm robi duże wrażenie. A wszystko to za jedyne 229 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Samsung