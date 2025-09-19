Nowe iPhone’y w Plusie. Ceny od 2999 zł i program wymiany
Do sprzedaży w Plusie trafiły najnowsze iPhone’y: 17, 17 Pro, 17 Pro Max i Air. Urządzenia są dostępne w ramach programu wymiany, który pozwala zmienić smartfon na nowy model już po dwóch latach.
Najnowsze iPhone’y są już w Plusie
W Plusie można już kupić premierowe smartfony Apple'a: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oraz iPhone Air. Najmocniejsze wersje, czyli Pro i Pro Max, mają obudowy z kutego aluminium oraz szkło Ceramic Shield z przodu i z tyłu. Z kolei zupełnie nowy iPhone Air wyróżnia się smukłą obudową, ekranem 6,5 cala i procesorem A19 Pro.
Standardowy iPhone 17 oferowany jest w pięciu kolorach i otrzymał jaśniejszy wyświetlacz z ProMotion oraz nowy przedni aparat Center Stage 18 Mpix.
Program Plus Wymiana
Nowe iPhone’y można kupić w programie Plus Wymiana. Polega on na spłacie telefonu w 36 ratach i możliwości oddania go po 24 miesiącach bez regulowania pozostałych rat. Dzięki temu klienci mogą wymienić iPhone’a na nowy model co dwa lata.
Aby skorzystać z programu, trzeba wybrać dowolny abonament i podpisać umowę ratalną. Telefon po zwrocie musi być w dobrym stanie, ale wtedy można od razu przejść na nowszy model.
Ceny w Plusie
Operator podał szczegółowe koszty programu. Decydując się na oddanie telefonu po 2 latach i wymianę go na nowy za obowiązkowe 24 raty i opłatę początkową łącznie zapłacimy:
- iPhone 17 Pro 256 GB – 4333 zł (399 zł na start + 24 raty po 163,89 zł/mies.),
- iPhone 17 Pro 512 GB – 5066 zł (499 zł na start + 24 raty 190,28 zł/mies.),
- iPhone 17 Pro Max 256 GB – 4699 zł (499 zł na start + 24 raty po 175 zł/mies.),
- iPhone 17 Pro Max 512 GB – 5433 zł (499 zł na start + 24 raty po 205,56 zł/mies.),
- iPhone Air 256 GB – 3966 zł (399 zł na start + 24 raty po 148,61 zł/mies.),
- iPhone Air 512 GB – 4699 zł (499 zł na start + 24 raty po 175 zł/mies.),
- iPhone 17 256 GB – 2999 zł (299 zł na start + 24 raty po 112,5 zł/mies.),
- iPhone 17 512 GB – 3733 zł (399 zł na start + 24 raty po 138,89 zł/mies.).
Pełne informacje na temat cen i dostępności można sprawdzić na stronie Plusa.