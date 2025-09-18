Telewizja i VoD

Nosferatu nadchodzi. Gotycki horror debiutuje w SkyShowtime

To będzie jeden z najmroczniejszych filmów tej jesieni. Już od poniedziałku widzowie SkyShowtime dostaną dostęp do gotyckiego horroru Roberta Eggersa. W rolach głównych – Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp i Nicholas Hoult.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:36
0
Horror, który nie daje spać

SkyShowtime szykuje prawdziwą ucztę dla fanów grozy. 22 września 2025 roku w serwisie zadebiutuje Nosferatu. To film Roberta Eggersa, twórcy "Lighthouse" i "Wikinga". Reżyser, znany z niepokojącej atmosfery i obsesyjnej dbałości o szczegóły, tym razem sięga po klasyczny mit wampira i przerabia go w klimatyczną, gotycką opowieść o obsesji, pragnieniu i koszmarach.

Produkcja zebrała już uznanie krytyków. Nosferatu ma na koncie cztery nominacje do Oscara i pięć do nagród BAFTA. Nie jest to więc zwykły horror, a dzieło aspirujące do miana jednego z najważniejszych filmów roku.

Advertisement

Gwiazdorska obsada i mroczny klimat

W obsadzie znaleźli się znani aktorzy młodego pokolenia i legendy kina. Demonicznego Nosferatu gra Bill Skarsgård, którego wielu kojarzy z roli klauna Pennywise’a. Obok niego pojawiają się Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, a także Willem Dafoe i Ralph Ineson.

Fabuła skupia się na relacji młodej kobiety dręczonej wizjami i wampira, którego namiętność wywołuje lawinę koszmarów. To historia mroczna, nasycona erotyzmem i obsesją, a jednocześnie pełna obrazów, które zostają w pamięci na długo.

SkyShowtime buduje katalog hitów

"Nosferatu" dołącza do listy filmów, które w tym roku walczyły o Oscara, a teraz są dostępne wyłącznie w SkyShowtime. W katalogu można już znaleźć takie tytuły, jak "Anora", "Brutalista", "Dziki robot" czy "Wicked".

SkyShowtime dostępne jest na urządzeniach mobilnych, smart TV oraz bezpośrednio na stronie internetowej. W Polsce ceny subskrypcji zaczynają się od 19,99 zł miesięcznie za plan Standard z reklamami do 49,99 zł miesięcznie za opcję Premium, bez reklam. Ta ostatnia przez pierwszy miesiąc kosztuje tylko 24,99 zł, tyle samo, co plan Standard bez reklam.

