Nosferatu nadchodzi. Gotycki horror debiutuje w SkyShowtime

Horror, który nie daje spać

SkyShowtime szykuje prawdziwą ucztę dla fanów grozy. 22 września 2025 roku w serwisie zadebiutuje Nosferatu. To film Roberta Eggersa, twórcy "Lighthouse" i "Wikinga". Reżyser, znany z niepokojącej atmosfery i obsesyjnej dbałości o szczegóły, tym razem sięga po klasyczny mit wampira i przerabia go w klimatyczną, gotycką opowieść o obsesji, pragnieniu i koszmarach.

Produkcja zebrała już uznanie krytyków. Nosferatu ma na koncie cztery nominacje do Oscara i pięć do nagród BAFTA. Nie jest to więc zwykły horror, a dzieło aspirujące do miana jednego z najważniejszych filmów roku.

Gwiazdorska obsada i mroczny klimat

W obsadzie znaleźli się znani aktorzy młodego pokolenia i legendy kina. Demonicznego Nosferatu gra Bill Skarsgård, którego wielu kojarzy z roli klauna Pennywise’a. Obok niego pojawiają się Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, a także Willem Dafoe i Ralph Ineson.

Fabuła skupia się na relacji młodej kobiety dręczonej wizjami i wampira, którego namiętność wywołuje lawinę koszmarów. To historia mroczna, nasycona erotyzmem i obsesją, a jednocześnie pełna obrazów, które zostają w pamięci na długo.

SkyShowtime buduje katalog hitów

"Nosferatu" dołącza do listy filmów, które w tym roku walczyły o Oscara, a teraz są dostępne wyłącznie w SkyShowtime. W katalogu można już znaleźć takie tytuły, jak "Anora", "Brutalista", "Dziki robot" czy "Wicked".